Explainer : लीगल सेक्टर में डिजिटल क्रांति, दावा- rhett बनी देश की पहली फुल-स्टैक AI कंपनी
युवा वकील रूपल माथुर व स्वास्तिक ग्रोवर का कमाल. rhett पर मिलती है फ्री कानूनी राय. जोधपुर से मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : April 11, 2026 at 6:55 AM IST
जोधपुर: एआई के दौर में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है. खास तौर से बौद्धिक क्षमताओं से जुड़े कार्य करने के कई प्लेटफॉर्म आ चुके हैं. ऐसा एक प्लेटफॉर्म है रेट (rhett) जिसे तैयार किया है जोधपुर के युवा वकील रूपल माथुर व स्वास्तिक ग्रोवर ने. इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी कानूनी मामले में राय निशुल्क मिलती है. दावा है कि शिमला नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट रूपल माथुर व उनके को-फाउंडर स्वास्तिक ग्रोवर ने साथ मिलकर देश की पहली फुल-स्टैक AI लीगल कंपनी rhett की शुरुआत की है, जिसे इस बार दिल्ली में आयोजित एआई समिट में भी Present किया गया था.
स्वास्तिक ने बताया कि rhett मतलब परामर्श देने वाला मित्र. यह एक तरह का कानून मित्र पोर्टल है. इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कानून को आम आदमी के लिए एक बाधा नहीं, बल्कि एक सहायक बनाना है. हम समस्या का समाधान बताने के साथ-साथ समाधान करवाने तक की सर्विस देते हैं.
देश में 8000 कानून, 22 भाषाओं में सर्विस : रूपल ने बताया कि हमने पूरे देश के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है. इस पर 22 भाषएं जो संविधान में प्रदत्त हैं, उन सभी भाषाओं में यह सपोर्ट करता है. हमारे देश के अलग-अलग राज्यों में 8 हजार से ज्यादा कानून व अधिनियम हैं. सभी राज्यों में इनके पालना के नियम अलग-अलग हैं. इसके लिए हमने सभी भाषाओं को इससे जोड़ा है. हम अभी 150 से ज्यादा विधिक सेवाएं उपलब्घ करवा रहे हैं. हम हमारे प्रत्येक क्लाइंट की गोपनीयता बनाए रखते हैं.
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विधिक शिक्षा पर भी काम : रूपल ने बताया कि कानूनी शिक्षा का प्रचार बेहद जरूरी है. हम इसके लिए एनजीओ के माध्यम से स्कूल्स में संपर्क कर बच्चों को शुरुआती बातों की जानकारी देते हैं. वर्तमान में वसीयत के अभाव में पारिवारिक विवाद बहुत ज्यादा होते हैं. आप सीधे किसी बुजुर्ग को नहीं कह सकते कि वे अपनी वसीयत बनाएं, लेकिन उनके परिवार के लोगों को पता होना चाहिए कि यह बहुत जरूरी है. इसलिए हम स्कूली बच्चों को ऐसी बातें बताते हैं जिस पर वे घर में बात कर सकें. यह मुकदमों का बोझ कम करने में काफी सहायक हो सकता है.
40 सालों का डेटा जुटाया : स्वास्तिक ने बताया कि हमने इस प्लेटफॉर्म के लिए 40 सालों के अलग-अलग माध्यम से विधिक डेटा जुटाया है. जिसमें अलग-अलग तरह के शपथ पत्र, फैसले, कोर्ट बहस सहित अन्य तथ्य शामिल हैं. डेटा हमारी लीगल टीम के साथ-साथ हमारे यंग एडवोकेट्स के लिए भी बहुत लाभदायक होगा. इसमें हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं. rhett अपने खुद के डेटा सेंटर्स इंस्टॉल कर रहा है. इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक का कानूनी डेटा किसी विदेशी सर्वर पर नहीं, बल्कि भारत की धरती पर ही सुरक्षित रहेगा.
ChatGPT और Gemini से क्यों अलग है यह AI ? : अक्सर लोग कानूनी दस्तावेजों के लिए ChatGPT या Gemini जैसे विदेशी AI टूल्स का सहारा लेते हैं, लेकिन रूपल माथुर के अनुसार, ये टूल्स भारतीय कानूनों के अनुसार सटीक नहीं हैं. विदेशी AI मॉडल्स अक्सर 'हैलुसिनेशन' (भ्रमित जानकारी) का शिकार हो जाते हैं और फर्जी केस लॉ पेश कर देते हैं. जिससे क्लाइंट को कोर्ट में भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
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Legal Hallucination का समाधान : AI की दुनिया में एक बड़ी समस्या है Hallucination (जब AI आत्मविश्वास के साथ गलत तथ्य बता देता है). कई विदेशी AI ने कोर्ट में ऐसे केस पेश कर दिए जो कभी हुए ही नहीं. यह स्टार्टअप 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (Human-in-the-loop) मॉडल पर काम करता है, यानी AI ड्राफ्ट बनाता है, लेकिन आखिरी फुल स्टॉप एक अनुभवी वकील ही लगाता है. यह AI की स्पीड और वकील के अनुभव का अनूठा संगम है, जिससे वे पूरी तरह से 'कोर्ट-रेडी' होते हैं.
MSME और स्टार्टअप्स के लिए वरदान : जहां स्टार्टअप्स और MSME को सरकारी पंजीकरण (जैसे DPIIT) के लिए वकीलों को जानकारी के आभाव में हजारों-लाखों रुपये की फीस देनी पड़ती है, वहीं rhett यह सुविधा बहुत ही कम खर्च में और बिना किसी फिजिकल भाग-दौड़ के उपलब्ध करा रहा है. जो कानूनी प्रक्रियाएं महीनों लेती थीं, वे यहां मात्र 2 दिन के भीतर पूरी हो जाती हैं.
परिणाम आधारित फीस : पारंपरिक वकीलों की दुनिया में 'मिनटों और घंटों' के हिसाब से फीस ली जाती है, जिसे Billable Hours कहते हैं, लेकिन रूपल का कहना है कि वे Billable Outcomes (परिणाम आधारित फीस) पर काम करते हैं. यानी काम होने पर ही पैसे, न कि सिर्फ बात करने के. उन्होंने बताया कि ज्यादातर लीगल ऐप या तो सिर्फ वकील ढूंढने में मदद करते हैं या सिर्फ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट देते हैं, लेकिन rhett एक Full Stack कंपनी है. इसका मतलब है कि परामर्श (Consulting), ड्राफ्टिंग (Drafting), वेरिफिकेशन, एग्जीक्यूशन, स्टाम्प और नोटरी की सुविधा भी डिजिटल या डोरस्टेप देना.
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2020 में प्लान, 2025 में शुरुआत : रूपल और स्वास्तिक ने लॉ स्कूल के दिनों में यह प्लान बनाया था. 2020 में इसके रिसर्च के साथ में शुरुआत हुई थी. उन्हें यह आइडिया आया कि इसके लिए भी एक पोर्टल या ऐप सर्विस जैसी कोई चीज होनी चाहिए. 2023 में ग्रेजुएशन के बाद इसे पूर्णकालिक रूप दिया गया. आज यह स्टार्टअप 60 से अधिक बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा है. रूपल का कहना है कि उनका लक्ष्य हर उस व्यक्ति की मदद करना है जो कानूनी पेचीदगियों के कारण अपने व्यापार या व्यक्तिगत जीवन में रुकावट महसूस करता है.