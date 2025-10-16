ETV Bharat / state

उत्तराखंड में जलापूर्ति योजनाओं को मिलेगा नया डिजिटल मॉड्यूल, राष्ट्रीय स्तर पर होगा ये फायदा

देहरादून: भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, अब राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए डिजिटल आईडी तैयार करें. खास बात यह है कि उत्तराखंड ने इस नई तरह के मॉड्यूल पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं.

जल जीवन मिशन उत्तराखंड के एमडी विशाल मिश्रा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत वैसे तो कई योजनाएं संचालित हो रही हैं लेकिन अक्सर आम लोगों को इन योजनाओं का पता नहीं चल पाता और ना ही विभाग ही खुद से ऐसी योजनाओं की ठीक से निगरानी कर पता है. इसी को देखते हुए उत्तराखंड इन दिनों एक ऐसे डिजिटल मॉड्यूल पर काम कर रहा है जिससे न केवल राज्य जल जीवन मिशन के तहत मौजूद योजनाओं को बारीकी से देख पाएगा बल्कि भारत सरकार भी उत्तराखंड में योजनाओं के स्टेटस और उसकी निगरानी कर सकेगी.

उत्तराखंड में जलापूर्ति योजनाओं को मिलेगा नया डिजिटल मॉड्यूल (VIDEO-ETV Bharat)

दरअसल, इसके लिए खुद केंद्र सरकार ने एक उन्नत मॉड्यूल तैयार किया है, जिसे RPWSS-ID मॉड्यूल कहा गया है, जो जल जीवन मिशन की डिजिटल सार्वजनिक संरचना का एक मुख्य स्तंभ बनेगा. इस मॉड्यूल के जरिए हर जलापूर्ति योजना को एक खास पहचान मिलेगी, जिससे उसकी वास्तविक स्थिति, कार्य स्थिति, मरम्मत, आवश्यकता और संचालन, देखरेख की जानकारी रियल टाइम में दिखाएगी.

खास बात यह है कि उत्तराखंड में इस पहल की शुरुआत हो चुकी है. राज्य सरकार ने पहले चरण में लगभग 16 हजार से अधिक गांवों में चल रही जलापूर्ति योजनाओं की डिजिटल पहचान निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की है. इससे हर योजना की स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकेगा और किसी भी समस्या पर जल्द से जल्द एक्शन लेना संभव होगा.