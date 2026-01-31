ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 85 लाख की ठगी, बेंगलुरु से एक और आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़ साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है.

बेंगलुरु से ठग आरोपी गिरफ्तार
बेंगलुरु से ठग आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 31, 2026 at 9:20 AM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ साइबर थाना पुलिस ने ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 85 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा की गई है. मामले में अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

विजिलेंस अधिकारी बताकर फ्रॉड: पुलिस के मुताबिक, आरोपी शिवशंकर वेंकट सैयद (28) खुद को कभी टेलीकॉम विभाग, कभी बैंक तो कभी विजिलेंस अधिकारी बताकर पीड़ित को फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देता रहा. कानूनी कार्रवाई से बचने के नाम पर पीड़ित से अलग-अलग खातों में मोटी रकम ट्रांसफर करवाई गई. मामला 9 जनवरी को दर्ज एफआईआर के तहत सामने आया था.

मनी ट्रेल के आधार पर गिरफ्तारी: जांच के दौरान पुलिस मनी ट्रेल (पैसों के लेन-देन का पता लगाने की तकनीक) के आधार पर आरोपी तक पहुंची थी. बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने टेलीग्राम के माध्यम से कमीशन के बदले अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया था. जिसमें ठगी की रकम डलवाई गई. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और चेक बुक भी बरामद की है. साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की जांच में जुटी है.

