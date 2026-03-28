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हिमाचल में डिजिटल लुटेरों ने ठग लिए 1.50 अरब, तीन साल में 585 मामले, शिमला जिला सबसे बड़ा शिकार

ठगों का सबसे अधिक निशाना शिमला जिला के लोग बने हैं. शिमला जिला में 55.62 करोड़ रुपए से अधिक ठगे गए.

हिमाचल में डिजिटल लुटेरों ने ठग लिए 1.50 अरब
हिमाचल में डिजिटल लुटेरों ने ठग लिए 1.50 अरब (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
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शिमला: साइबर पुलिस के जी-तोड़ जागरुकता प्रयासों के बावजूद साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश की जनता डिजिटल फ्रॉड से नहीं बच पा रही हैं. तीन साल की अवधि में ठगों ने हिमाचल के लोगों से डेढ़ अरब रुपए से अधिक की ठगी कर डाली. इस दौरान राज्य में डिजिटल फ्रॉड के कुल 585 मामले दर्ज किए गए.

ठगों का सबसे अधिक निशाना शिमला जिला के लोग बने हैं. शिमला जिला में 55.62 करोड़ रुपए से अधिक ठगे गए. इसी तरह मंडी साइबर पुलिस स्टेशन में डिजिटल ठगी का आंकड़ा 33.64 करोड़ रुपए रहा है. साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज मामलों के अनुसार लोगों से 25.91 करोड़ रुपए की ठगी हुई. चंबा जिला में लोगों से 12.95 करोड़ रुपए से अधिक लूटे गए. लाहौल-स्पीति में भी ठगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. सबसे छोटे जिला (जनसंख्या के लिहाज से) में 18 लाख रुपए से अधिक की ठगी हुई.

हिमाचल के सबसे साक्षर जिलों में शुमार हमीरपुर के लोग भी फ्रॉड से नहीं बच पाए. यहां 28 लाख रुपए से अधिक की डिजिटल ठगी हुई. ये चौंकाने वाली जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में सामने आई है. बड़सर से भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने डिजिटल फ्रॉड के मामलों को लेकर जानकारी चाही थी. गृह विभाग संभाल रहे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस सवाल का विस्तार से लिखित जवाब दिया गया.

1.50 अरब की ठगी
1.50 अरब की ठगी (PIC CREDIT: HIMACHAL VIDHANSABHA)

किस पुलिस जिला में कितने मामले

चंबा जिला में तीन साल में डिजिटल फ्रॉड के 10, कांगड़ा जिला में 59, लाहौल-स्पीति में 4, कुल्लू में 10, मंडी में 30, हमीरपुर में 7, ऊना में 13, बिलासपुर में 01, सोलन में 41, सिरमौर में 25, शिमला में 17, किन्नौर में 28, पुलिस जिला बद्दी में 58, नूरपुर में 12 व पुलिस जिला देहरा में 08 मामले पेश आए.राज्य के तीन साइबर पुलिस थानों में शिमला में 81, मंडी में 100 व साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में 81 मामले आए. यही नहीं, कुछ मामलों में तो बैंक कर्मचारी भी दोषी पाए गए. पुलिस ने 258 दोषियों को पकड़ा है. उनसे 10.25 करोड़ रुपए वसूल भी किए गए. सीएम की तरफ से इसे लेकर भी लिखित जवाब में विस्तार से जानकारी दी गई है.

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