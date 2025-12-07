ETV Bharat / state

फर्जी आईडी पर SIM कार्ड लेकर करते थे डिजिटल फ्रॉड, बागपत में छह साइबर ठग गिरफ्तार

बागपत: बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि जनपद में सर्विलांस और SOG टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने छह अभियुक्त गिरफ्तार किये हैं. ये गिरोह फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लेकर डिजिटल फ्रॉड करते थे. इनकी शिकायतें काफी समय से साइबर सेल को मिल रही थीं. इन नंबरों की लोकेशन बागपत में दिखाई दे रही थी. इनके पास से बड़ी मात्रा में पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिम कार्ड और चेक बुक बरामद की गयीं.

गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही पुलिस: एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि अनुज, हिमांशु, मोनू, विनीत, अक्षित और तुषार को गिरफ्तार किया गया है, जो बागपत, मुजफ्फरनगर और उत्तराखण्ड के रहने वाले हैं. पूछताछ मे इन्होंने बताया कि यह लोग दिल्ली के युवक से सिम कार्ड लेकर इस्तेमाल करते थे. उसी सिम से साइबर फ्रॉड किया करते थे. पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है.

कई फ्रॉड्स में आयी थी इन नंबरों की शिकायत: एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि ये गिरोह फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से मोबाइल सिम इशू लेता था. इन सिम के माध्यम से कॉल करके लोगों के साथ साइबर वारदातों को अंजाम देते थे. ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग VIP आईडी के नाम पर इन्होंने लोगो के साथ फ्रॉड किया.