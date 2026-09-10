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बिहार में 2.5 करोड़ की साइबर ठगी, फ्रांस में लोकेशन.. जानिए मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंची पुलिस?

पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति से डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ₹2.50 करोड़ की ठगी. तीन शातिर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

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पटना साइबर थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 5:03 PM IST

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पटना: बिहार में साइबर अपराधियों के हाईटेक तरीके लगातार पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं. साइबर ठगी के एक बड़े मामले की जांच के दौरान पुलिस को ऐसा ही चौंकाने वाला तरीका सामने आया है. ढाई करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में गैंग के दो मुख्य सरगनाओं ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए अपने मोबाइल की लोकेशन फ्रांस की सेट कर रखी थी. जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि दोनों आरोपी विदेश में नहीं बल्कि बिहार में ही छिपे हुए थे.

2.50 करोड़ रुपये की ठगी

पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठगों ने करीब 2.50 करोड़ रुपये की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करायी थी. इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को गैंग के काम करने के तरीके और आरोपियों की तकनीकी चाल के बारे में जानकारी मिली. दरअसल पुलिस जब उनके मोबाइल नंबर को तकनीकी पद्धति से ट्रेस करने की कोशिश करती थी तो बार-बार लोकेशन के नाम पर फ्रांस सामने आता था.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल की लोकेशन फ्रांस की सेट कर रखी थी. इससे शुरुआती स्तर पर उनके वास्तविक ठिकाने का पता लगाना मुश्किल हो रहा था. पुलिस ने आधुनिक सर्विलांस और तकनीकी जांच के जरिए इस फर्जी लोकेशन का पता लगाया.

"आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल की लोकेशन फ्रांस की सेट कर रखी थी. इससे शुरुआती स्तर पर उनके वास्तविक ठिकाने का पता लगाना मुश्किल हो रहा था. पुलिस ने आधुनिक सर्विलांस और तकनीकी जांच के जरिए इस फर्जी लोकेशन का पता लगाया. दोनों मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उनकी तलाश में अलग-अलग संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है."- साइबर थाना प्रभारी

पुलिस की गिरफ्त से बाहर

अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया कि फ्रांस की लोकेशन दिखाने वाले दोनों मुख्य आरोपी बिहार में ही मौजूद थे. दोनों आरोपियों की पहचान शेखपुरा निवासी दीपक कुमार और वरुण कुमार के रूप में हुई है. दोनों को इस साइबर ठगी नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया जा रहा है. फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उनकी तलाश में अलग-अलग संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.

तीन स्थानीय साइबर ठग गिरफ्तार

इस मामले में पटना पुलिस ने बीते 3 सितंबर को अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर और अनिसाबाद इलाके में कार्रवाई की थी. गुप्त सूचना के आधार पर की गयी छापेमारी के दौरान तीन स्थानीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खगौल निवासी गौरव कुमार. ट्रांसपोर्ट नगर निवासी आदर्श कुमार और कुम्हरार निवासी अमन राज के रूप में हुई है.

ठगी के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी दी. आरोपियों के मुताबिक गैंग दूसरे लोगों की चालू या बंद हो चुकी कंपनियों को खरीदता था. इसके बाद उन कंपनियों के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से हासिल रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था.

कंपनियों के बैंक खाते बनते से ठगी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गैंग ने अब तक कितनी कंपनियों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया है और उनके बैंक खातों से कितनी रकम का लेनदेन हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

कई खुलासे होने की उम्मीद

जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गैंग के दोनों मुख्य सरगनाओं दीपक कुमार और वरुण कुमार की गिरफ्तारी है. पुलिस तकनीकी निगरानी के साथ ही उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. इस मामले में आगे की जांच में साइबर ठगी की रकम के स्रोत. उसके ट्रांसफर और गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का खुलासा होने की उम्मीद है.

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