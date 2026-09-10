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बिहार में 2.5 करोड़ की साइबर ठगी, फ्रांस में लोकेशन.. जानिए मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंची पुलिस?

पटना: बिहार में साइबर अपराधियों के हाईटेक तरीके लगातार पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं. साइबर ठगी के एक बड़े मामले की जांच के दौरान पुलिस को ऐसा ही चौंकाने वाला तरीका सामने आया है. ढाई करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में गैंग के दो मुख्य सरगनाओं ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए अपने मोबाइल की लोकेशन फ्रांस की सेट कर रखी थी. जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि दोनों आरोपी विदेश में नहीं बल्कि बिहार में ही छिपे हुए थे.

2.50 करोड़ रुपये की ठगी

पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठगों ने करीब 2.50 करोड़ रुपये की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करायी थी. इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को गैंग के काम करने के तरीके और आरोपियों की तकनीकी चाल के बारे में जानकारी मिली. दरअसल पुलिस जब उनके मोबाइल नंबर को तकनीकी पद्धति से ट्रेस करने की कोशिश करती थी तो बार-बार लोकेशन के नाम पर फ्रांस सामने आता था.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल की लोकेशन फ्रांस की सेट कर रखी थी. इससे शुरुआती स्तर पर उनके वास्तविक ठिकाने का पता लगाना मुश्किल हो रहा था. पुलिस ने आधुनिक सर्विलांस और तकनीकी जांच के जरिए इस फर्जी लोकेशन का पता लगाया.

"आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल की लोकेशन फ्रांस की सेट कर रखी थी. इससे शुरुआती स्तर पर उनके वास्तविक ठिकाने का पता लगाना मुश्किल हो रहा था. पुलिस ने आधुनिक सर्विलांस और तकनीकी जांच के जरिए इस फर्जी लोकेशन का पता लगाया. दोनों मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उनकी तलाश में अलग-अलग संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है."- साइबर थाना प्रभारी

पुलिस की गिरफ्त से बाहर

अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया कि फ्रांस की लोकेशन दिखाने वाले दोनों मुख्य आरोपी बिहार में ही मौजूद थे. दोनों आरोपियों की पहचान शेखपुरा निवासी दीपक कुमार और वरुण कुमार के रूप में हुई है. दोनों को इस साइबर ठगी नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया जा रहा है. फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उनकी तलाश में अलग-अलग संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.

तीन स्थानीय साइबर ठग गिरफ्तार