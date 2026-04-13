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लखनऊ में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का डिजिटल शोषण, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, बनाया अश्लील वीडियो

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को होटल ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दरिंदगी. ( सांकेतिक तस्वीर. (IANS) )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को प्रेमजाल में फंसाकर एक व्यवसायी ने खुद को अकेला बताकर युवती से दोस्ती की. फिर मुंशी पुलिया स्थित एक होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की. आरोपी ने न केवल इस घिनौनी करतूत का वीडियो बनाया, बल्कि उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी. रकम न मिलने पर आरोपी ने पीड़िता के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर दिए और उसका मोबाइल नंबर भी वायरल कर दिया. इंदिरानगर पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत के कड़े आदेश पर आरोपी सोनू सिंह और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू किया जाल बिछाना: ​पीड़िता के अनुसार, आरोपी सोनू सिंह उर्फ सोनू वर्मा ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. सोनू ने खुद को अपनी पत्नी से 4 साल से अलग बताया और पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. आरोप है कि मई 2025 में आरोपी उसे मुंशी पुलिया स्थित होटल ले गया, वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेसुध किया और रेप कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया.