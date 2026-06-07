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Digital Detox: गैजेट्स के लत का निदान, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों पर दें ध्यान, ऐसे करें पैरेंटिंग

बच्चों में मोबाइल एडिक्शन कैसे करें कंट्रोल? ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: गर्मी की छुट्टियां इस समय चल रही हैं, इस दौरान अक्सर बच्चे अपने गेजेट्स के साथ अधिक समय बिताते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी आदतों और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे इन गर्मियों में हम अपने बच्चों की डिजिटल लत को खत्म कर सकते हैं, उनके मूड में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और उनमें नई रुचियों का संचार कर सकते हैं. बदलते समय और आधुनिकता की दौड़ में, रिश्तों को निभाना भी एक चुनौती बन जाता है. आज हम विशेषज्ञों से जानेंगे कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझकर हम उनके व्यवहार में सुधार कैसे ला सकते हैं. जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ. (Video Credit; ETV Bharat) बच्चे गैजेट्स के शिकार: क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सोनी जैन बताती है कि आजकल बच्चे मोबाइल की लत के इस कदर शिकार हो गए हैं कि उन्हें जागते सोते मोबाइल चाहिए. बच्चे 10-10 घंटे तक भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनका मोबाइल छीन लिया जाता है तो उनका स्वभाव चेंज हो जाता है और वह आक्रामक रूप भी कई बार ले लेते हैं. ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती रहती हैं, जब माता-पिता ने बच्चों का मोबाइल लेने की कोशिश की या उसे डांटने या फटकारने करने की कोशिश की तो ऐसे बच्चों ने कई आत्मघाती कदम भी उठाए हैं. व्यवहार पर पड़ता है बुरा असर: साइकोलॉजिस्ट बताती है कि बच्चों में सिर्फ मोबाइल एडिक्शन ही नहीं इसके साथ-साथ गेमिंग एडिक्शन और पोर्नोग्राफी के एडिक्शन भी टीनएजर्स में खास तौर से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है. आखिर इस तरह से उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है यह एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है? इसके लिए उनके बिहेवियर को समझना होगा. ब्रेन के 2 मुख्य हिस्से: सोनी जैन बताती है कि हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं जिनमें एक है इमोशनल ब्रेन और दूसरा होता है लॉजिकल ब्रेन. जो लॉजिकल ब्रेन है वह लगभग 25 से 26 साल तक पूरी तरह से विकसित होता है, जबकि जो इमोशनल ब्रेन है वह सबसे पहले विकसित होता है. बच्चों का जो व्यवहार है, वह उनके इमोशन के साथ रेगुलेट होता है. ऐसे में अगर आप बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे तो वे नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप बच्चों को खुद से इमोशनली कनेक्ट करेंगे तो बच्चे आपकी बात को समझेंगे. बच्चे जब घर में अकेले होते हैं तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गैजेट्स का सहारा लेते हैं और धीरे-धीरे उसकी आदत में ढ़ल जाते हैं. फिर ये चीज एडिक्शन में तब्दील हो जाती है और फिर आसानी से इसे नहीं छुड़ाया जा सकता. धीरे-धीरे ये एक गंभीर समस्या बन जाती है. दूसरा प्रमुख कारण फिजिकल एक्टिविटी का ना होना भी है जब बच्चे खेल-कूद जैसी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनके सामने समस्या आना स्वाभाविक है. Psychologist सोनी जैन मानती है कि क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं ऐसे में अगर हमारे फैमिली में बाकी कोई सदस्य भी इसी तरह से किसी चीज का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो उसका बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है. धीरे-धीरे बच्चे भी वही करने लगते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि बच्चों को किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएं, खुलकर उस बच्चे के व्यवहार के विषय में बात करें.