Digital Detox: गैजेट्स के लत का निदान, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों पर दें ध्यान, ऐसे करें पैरेंटिंग
बच्चों में मोबाइल एडिक्शन कैसे करें कंट्रोल? विशेषज्ञों की ये आसान सलाह अपना कर सकते बदलाव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 2:41 PM IST
मेरठ: गर्मी की छुट्टियां इस समय चल रही हैं, इस दौरान अक्सर बच्चे अपने गेजेट्स के साथ अधिक समय बिताते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी आदतों और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे इन गर्मियों में हम अपने बच्चों की डिजिटल लत को खत्म कर सकते हैं, उनके मूड में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और उनमें नई रुचियों का संचार कर सकते हैं. बदलते समय और आधुनिकता की दौड़ में, रिश्तों को निभाना भी एक चुनौती बन जाता है. आज हम विशेषज्ञों से जानेंगे कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझकर हम उनके व्यवहार में सुधार कैसे ला सकते हैं.
बच्चे गैजेट्स के शिकार: क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सोनी जैन बताती है कि आजकल बच्चे मोबाइल की लत के इस कदर शिकार हो गए हैं कि उन्हें जागते सोते मोबाइल चाहिए. बच्चे 10-10 घंटे तक भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनका मोबाइल छीन लिया जाता है तो उनका स्वभाव चेंज हो जाता है और वह आक्रामक रूप भी कई बार ले लेते हैं. ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती रहती हैं, जब माता-पिता ने बच्चों का मोबाइल लेने की कोशिश की या उसे डांटने या फटकारने करने की कोशिश की तो ऐसे बच्चों ने कई आत्मघाती कदम भी उठाए हैं.
व्यवहार पर पड़ता है बुरा असर: साइकोलॉजिस्ट बताती है कि बच्चों में सिर्फ मोबाइल एडिक्शन ही नहीं इसके साथ-साथ गेमिंग एडिक्शन और पोर्नोग्राफी के एडिक्शन भी टीनएजर्स में खास तौर से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है. आखिर इस तरह से उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है यह एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है? इसके लिए उनके बिहेवियर को समझना होगा.
ब्रेन के 2 मुख्य हिस्से: सोनी जैन बताती है कि हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं जिनमें एक है इमोशनल ब्रेन और दूसरा होता है लॉजिकल ब्रेन. जो लॉजिकल ब्रेन है वह लगभग 25 से 26 साल तक पूरी तरह से विकसित होता है, जबकि जो इमोशनल ब्रेन है वह सबसे पहले विकसित होता है. बच्चों का जो व्यवहार है, वह उनके इमोशन के साथ रेगुलेट होता है. ऐसे में अगर आप बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे तो वे नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप बच्चों को खुद से इमोशनली कनेक्ट करेंगे तो बच्चे आपकी बात को समझेंगे.
बच्चे जब घर में अकेले होते हैं तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गैजेट्स का सहारा लेते हैं और धीरे-धीरे उसकी आदत में ढ़ल जाते हैं. फिर ये चीज एडिक्शन में तब्दील हो जाती है और फिर आसानी से इसे नहीं छुड़ाया जा सकता. धीरे-धीरे ये एक गंभीर समस्या बन जाती है. दूसरा प्रमुख कारण फिजिकल एक्टिविटी का ना होना भी है जब बच्चे खेल-कूद जैसी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनके सामने समस्या आना स्वाभाविक है.
Psychologist सोनी जैन मानती है कि क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं ऐसे में अगर हमारे फैमिली में बाकी कोई सदस्य भी इसी तरह से किसी चीज का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो उसका बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है. धीरे-धीरे बच्चे भी वही करने लगते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि बच्चों को किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएं, खुलकर उस बच्चे के व्यवहार के विषय में बात करें.
पैरेंट्स बच्चों को दें समय: ईटीवी भारत ने लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में तैनात मनोचिकित्सक डॉ. तरुण पाल से बात की. मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण पाल बताते हैं कि छुट्टियों का सीजन है. ऐसे में देखा जाता है कि माता-पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, या बहुत से माता-पिता नौकरी पेशा होते हैं, तो ऐसे में पर्याप्त समय न मिलने से बच्चे गैजेट्स के नजदीक पहुंच जाते हैं. जबकि छुट्टियों का मतलब यह होना चाहिए कि ऐसे में बच्चों को परिवार के सदस्य कहीं बाहर लेकर जाएं, जहां भी वह अपने हिसाब से उचित समझें, बच्चों को घुमाना-फिराना चाहिए और गैजेट से ऐसे में दूर रहने को भी मिलेगा और बच्चों की ये आदत भी धीरे-धीरे छूट सकती है.
पहले के समय में ऐसा होता भी था कि जब स्कूलों की छुट्टियां होती थी तो बच्चे अपने नाना नानी या दादा दादी के पास जाते थे या किसी अन्य रिश्तेदार के यहां परिवार के लोग जाते थे, ऐसे में बच्चों का बिहेवियर चेंज होता था और वही और बच्चों से मिलने पर उनमें रचनात्मक भी आती थी, साथ ही अलग-अलग एक्टिविटीज भी करते थे.
कैरिकुलम एक्टिविटी पर दें ध्यान: पहले तो माता पिता या गार्जियन को स्क्रीन टाइम घटाना होगा. अपने बच्चों के साथ समय जरूर गुजारें और यह जानने की कोशिश करें कि बच्चों को क्या पसंद है, कौन से खेल में उनकी रुचि है, किस तरह की एक्टिविटीज उन्हें पसंद हैं, उसी के अनुसार उन्हें रचनात्मक कार्यों में रमने दें. अगर बच्चों को पेंटिंग का शौक है तो पेंटिग को लेकर प्रेरित करें, अगर इसी तरह म्यूजिक को लेकर दिलचस्पी है, या डांसिंग और अन्य कोई रूचि है तो उसको निखारने के लिए प्रयास करें.
यहां गार्जियन के लिए आवश्यक है कि उनको बच्चों के लिए समय तो देना ही है साथ ही ये विशेष ध्यान रखें कि उन्हें ऐसी किसी भी पसंद के काम को, पैशन को फॉलो करने की स्वतंत्रता दें, संसाधन नहीं हैं तो जितना सम्भव हो उतने प्रयास करके बच्चों के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराएं. इस तरह की विभिन्न एक्टिविटी से बच्चों का शारीरिक, मानसिक विकास होगा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यस्त रहने से उनका बौद्धिक विकास भी होगा.
छुट्टी सीजन में बच्चों को बाहर घुमाने लेकर जाएं, ऐसा करने से उन्हें देश समाज में क्या कुछ हो रहा है ये सब जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि बच्चे देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं. नई नई चीजों को देखने के बाद उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, वे जो देखते हैं तो उस विषय में आवश्यक सवाल भी पूछते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है. सभ्यता, संस्कृति के बारे में समझ भी विकसित होती है.
माता पिता अगर इस बात पर गौर करें कि जिस वक्त सोने की तैयारी हो रही है, उस वक्त कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल फोन आदि का उपयोग बंद कर देना चाहिए, इसी प्रकार सुबह जब भी उठें तो मोबाईल हो या कोई भी गैजैट से दूर रहना बेहतर होगा. धीरे-धीरे देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव बच्चों में भी देखने को मिलेगा. इन छोटे-छोटे प्रयासों से बच्चों के व्यवहार को बदला जा सकता है.
ये भी पढ़ें: मरीज के हाथ में बाहर की दवाएं देख भड़के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कार्रवाई के दिए निर्देश