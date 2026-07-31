खरीफ संवत 2083 डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 अगस्त से, पहली बार एआई से होगा गुणवत्ता परीक्षण
एआई और सेन्ट्रॉयड डिटेक्शन से गिरदावरी की सटीकता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता को और अधिक मजबूत मिलेगी.
Published : July 31, 2026 at 5:34 PM IST
अजमेर: राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार 1 अगस्त 2026 से प्रदेशभर में खरीफ 2083 (2026-27) डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करने जा रही है. यह सर्वे राज्य के 41 जिलों की 424 ऑनलाइन तहसीलों एवं 50456 ऑनलाइन राजस्व ग्रामों में किया जाएगा.
शुक्रवार को राजस्व मंडल के निबंधक महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एग्रीस्टेक-डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत फसल खरीफ संवत 2083 की गिरदावरी के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण के साथ ही महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए गए. वीसी में राजस्व मण्डल उप निबंधक मोहन लाल खटनावलिया ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया. साथ ही तकनीकी सहयोग संयुक्त निदेशक सौरभ बामनिया का रहा.
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वीसी में राज्य के समस्त जिलों के प्रभारी अधिकारी, समस्त तहसीलदार, तकनीकी अधिकारी डीसीएस, कृषि आयुक्तालय के अधिकारी, सभी जिलों के रिसोर्स पर्सन, मास्टर्स ट्रेनर्स आदि उपस्थित रहे. निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों से कहा कि वे ऑनलाइन गिरदावरी कार्य की समय–समय पर मॉनिटरिंग करें. साथ ही फील्ड विजिट कर किसानों से रूबरू होकर उन्हें ऑनलाइन गिरदावरी के लाभों से अवगत कराते हुए जागरूक करें.
4.62 करोड़ से अधिक ऑनलाइन खसरों की होगी गिरदावरी: उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत प्रदेश के 4.62 करोड़ से अधिक ऑनलाइन खसरों की गिरदावरी की जाएगी. इनमें से लगभग 2.86 करोड़ कृषि योग्य खसरों को डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है, जहां 20 मीटर खसरा सीमा (Geo-fencing) के भीतर Geo-tagged फसल फोटो और डिजिटल सत्यापन के साथ गिरदावरी की जाएगी. वहीं शेष खसरों, जिनमें सरकारी भूमि, गैर-कृषि भूमि और पड़त (Fallow) भूमि की सामान्य ई-गिरदावरी की जाएगी. पटवारी और प्राइवेट सर्वेयर के स्तर से राज खसरा गिरदावरी मोबाइल एप से ऑनलाइन गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की गई है.
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किसानों की होगी सक्रिय भागीदारी: राजस्व मंडल में निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि इस वर्ष डिजिटल क्रॉप सर्वे में किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी को विशेष महत्व देते हुए राज्य सरकार ने डीसीएस के लिए लक्षित खसरों में से 25 प्रतिशत खसरों की गिरदावरी स्वयं किसानों से करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इससे फसल संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा. साथ ही किसानों की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी. इसके लिए किसान स्वयं के मोबाइल पर राजकिसान गिरदावरी एप डाउनलोड कर ऑनलाइन गिरदावरी कर सकेंगे.
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पहली बार AI आधारित गुणवत्ता परीक्षण: उन्होंने बताया कि खरीफ 2083 डिजिटल क्रॉप सर्वे में पहली बार Artificial Intelligence (AI) आधारित गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली लागू की जा रही है. सर्वेक्षण के दौरान अपलोड किए गए फसल फोटोग्राफ और दर्ज फसल विवरण का AI के माध्यम से स्वतः विश्लेषण किया जाएगा. यह प्रणाली संभावित त्रुटियों, असंगतियों और अनुपयुक्त फोटोग्राफ की पहचान कर सर्वेक्षण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ बनाएगी.
सेन्ट्रॉयड डिटेक्शन से बढ़ेगी सर्वे की सटीकता: निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि खरीफ गिरदावरी में खसरे पर सेन्ट्रॉयड डिटेक्शन तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे सर्वेयर या पटवारी की ओर से गिरदावरी संबंधित खसरे के वास्तविक क्षेत्र और खसरे की दिशा में सही एंगल से फसल की फोटो लेते हुए गिरदावरी किया जाना सुनिश्चित होगा. इससे तकनीकी गिरदावरी की सटीकता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता को और अधिक मजबूत बनाएगी.
कृषि सर्वेक्षण से होंगे ये फायदे: उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे से प्राप्त आंकड़े फसल उत्पादन आकलन, कृषि सांख्यिकी, कृषि नीति निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदा राहत और विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण आधार बनेगा. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की ओर से सभी जिलों में सर्वेक्षण के सफल संचालन के लिए व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. अधिकारियों एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, हेल्पडेस्क व्यवस्था और सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.