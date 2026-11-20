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डिजिटल क्रॉप सर्वे में त्रुटि का आरोप, कई किसानों का रकबा घटा, आक्रोशित किसानों ने कहा हम चोर नहीं

डिजिटल क्रॉप सर्वे में त्रुटी का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है. लेकिन किसान परेशान हैं, जिनकी परेशानी का कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे है. सरकार ने इस सर्वे को धान खरीदी के लिए इस वर्ष अनिवार्य किया है. कोरबा के गांव दादर में इस सर्वे से किसानों में असंतोष है. ऐसे कई इलाके हैं जहां रकबे में त्रुटियां पाई गई है.

खेतों में खड़ी है फसल,लेकिन रकबा शून्य इस सर्वे में किसानों के धान का रकबा घटा दिया गया है. किसानों का आरोप है सर्वे में बेहद लापरवाही हुई है. पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं और अनुभवहीन लोगों को सर्वे का काम सौंप दिया गया था. जिन्होंने किसानों के खेत का रकबा कम कर दिया गया है. किसान के खेत में फसल खड़ी है, लेकिन रकबा शून्य है, फसल की जानकारी को शून्य कर दिया गया है. जिससे उन्हें भारी नुकसान की चिंता है. कुछ किसान धान नहीं काट रहे हैं, तो कुछ ने तहसीलदार को आवेदन दिया है और सर्वे में सुधार करने की बात कही है. हालांकि जिम्मेदार इस त्रुटि को शीघ्र सुधार कर लेने की बातें कह रहे हैं.

डिजिटल क्रॉप सर्वे के बाद किसानों की परेशानी (ETV BHARAT)

मेरे साढ़े तीन एकड़ खेत हैं. लेकिन दो एकड़ का रकबा गायब कर दिया गया है. जिससे मुझे 40 क्विंटल धान का नुकसान होगा. इतना धान मैं बेच नहीं पाऊंगा. आधे से ज्यादा धान गायब हो जाएगा, क्या कमाऊंगा, क्या बचाऊंगा.बेहद परेशान हूं. तहसीलदार के पास आवेदन लगाया है.

डिजिटल क्रॉप सर्वे में त्रुटि का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दीपक कुमार,किसान : मेरा 5 एकड़ में से चार एकड़ ही गायब कर दिया गया है. मुझे 100 क्विंटल से अधिक का नुकसान होगा. मेरे सभी खेत में सर्वे नहीं हुआ है. सर्वेयर कुछ खेत में गए और कुछ खेत में नहीं गए. ज्यादातर खेत मे अन्य फसल दर्ज कर दिया गया है. धान की फसल का उल्लेख नहीं किया गया है. जिसे सुधारा नहीं जा रहा है.

डिजिटल क्रॉप सर्वे पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरे पास लगभग सवा 3 एकड़ खेत है. जिसमें से ढाई एकड़ रिकॉर्ड में चढ़ा है और एक एक एकड़ को अन्य फसल दिखा दिया गया है. अब ऐसी स्थिति है कि मुझे रोना आ रहा है.डर से मैं फसल नहीं काट रहा हूं कि कब सर्वेयर आएगा और सर्वे में सुधार करेगा. ताकि मुझे अपने धान का उचित मूल्य मिले.

कई किसानों का रकबा पोर्टल में घटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



संतोष कुमार थवाईत,किसान : व्यवस्था से बेहद आक्रोशित हैं. हर साल कि यही कहानी है. कई किसानों को छोड़ दिया जाता है, रकबे में त्रुटि हो जाती है. इसके बाद हम जनदर्शन में जाते हैं, शिकायत करते हैं पटवारी आता है, सर्वे होता है. तब कहीं जाकर रिकॉर्ड में सुधार होता है. किसानों को ऐसा एहसास कराया जाता कि वह चोर है, यदि सरकार को धान नहीं खरीदना है तो साफ-साफ मना कर दें.

हर साल किसान होते हैं परेशान

किसानों का कहना है कि हम फटे पुराने कपड़ों में जैसे पहले जीवन बिताते थे. वैसे ही रह लेंगे, लेकिन बार-बार की औपचारिकता से हम थक गए हैं. नेता भाषण में कहते हैं कि किसान का भला होगा, लेकिन असलियत में वह धान नहीं खरीदना चाहते. हर बार एक अलग प्रक्रिया आ जाती है. जिससे हम परेशान होते रहते हैं.

किसानों ने धान की फसल नहीं काटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



किसी भी किसान का रकबा नहीं होगा कम



जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह भी गुरुवार को कोरबा के प्रवास पर थे. जो धान खरीदी की तैयारी को लेकर जानकारी दे रहे थे. किसानो का रकबा कम होने और लापरवाही पूर्वक सर्वे के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस विषय कि मुझे जानकारी है.