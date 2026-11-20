डिजिटल क्रॉप सर्वे में त्रुटि का आरोप, कई किसानों का रकबा घटा, आक्रोशित किसानों ने कहा हम चोर नहीं
कोरबा के किसानों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के रिकॉर्ड पर सवाल उठाया है.कई किसानों का रकबा घट चुका है.राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 11:00 PM IST
कोरबा: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है. लेकिन किसान परेशान हैं, जिनकी परेशानी का कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे है. सरकार ने इस सर्वे को धान खरीदी के लिए इस वर्ष अनिवार्य किया है. कोरबा के गांव दादर में इस सर्वे से किसानों में असंतोष है. ऐसे कई इलाके हैं जहां रकबे में त्रुटियां पाई गई है.
खेतों में खड़ी है फसल,लेकिन रकबा शून्य
इस सर्वे में किसानों के धान का रकबा घटा दिया गया है. किसानों का आरोप है सर्वे में बेहद लापरवाही हुई है. पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं और अनुभवहीन लोगों को सर्वे का काम सौंप दिया गया था. जिन्होंने किसानों के खेत का रकबा कम कर दिया गया है. किसान के खेत में फसल खड़ी है, लेकिन रकबा शून्य है, फसल की जानकारी को शून्य कर दिया गया है. जिससे उन्हें भारी नुकसान की चिंता है. कुछ किसान धान नहीं काट रहे हैं, तो कुछ ने तहसीलदार को आवेदन दिया है और सर्वे में सुधार करने की बात कही है. हालांकि जिम्मेदार इस त्रुटि को शीघ्र सुधार कर लेने की बातें कह रहे हैं.
दीपक कुमार,किसान : मेरा 5 एकड़ में से चार एकड़ ही गायब कर दिया गया है. मुझे 100 क्विंटल से अधिक का नुकसान होगा. मेरे सभी खेत में सर्वे नहीं हुआ है. सर्वेयर कुछ खेत में गए और कुछ खेत में नहीं गए. ज्यादातर खेत मे अन्य फसल दर्ज कर दिया गया है. धान की फसल का उल्लेख नहीं किया गया है. जिसे सुधारा नहीं जा रहा है.
संतोष कुमार थवाईत,किसान : व्यवस्था से बेहद आक्रोशित हैं. हर साल कि यही कहानी है. कई किसानों को छोड़ दिया जाता है, रकबे में त्रुटि हो जाती है. इसके बाद हम जनदर्शन में जाते हैं, शिकायत करते हैं पटवारी आता है, सर्वे होता है. तब कहीं जाकर रिकॉर्ड में सुधार होता है. किसानों को ऐसा एहसास कराया जाता कि वह चोर है, यदि सरकार को धान नहीं खरीदना है तो साफ-साफ मना कर दें.
हर साल किसान होते हैं परेशान
किसानों का कहना है कि हम फटे पुराने कपड़ों में जैसे पहले जीवन बिताते थे. वैसे ही रह लेंगे, लेकिन बार-बार की औपचारिकता से हम थक गए हैं. नेता भाषण में कहते हैं कि किसान का भला होगा, लेकिन असलियत में वह धान नहीं खरीदना चाहते. हर बार एक अलग प्रक्रिया आ जाती है. जिससे हम परेशान होते रहते हैं.
किसी भी किसान का रकबा नहीं होगा कम
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह भी गुरुवार को कोरबा के प्रवास पर थे. जो धान खरीदी की तैयारी को लेकर जानकारी दे रहे थे. किसानो का रकबा कम होने और लापरवाही पूर्वक सर्वे के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस विषय कि मुझे जानकारी है.
मैंने धान खरीदी शुरू होने के बाद उपार्जन केंद्रों का दौरा किया था. अभी धान खरीदने की शुरुआत ही है, कुछ त्रुटियां रह गई है. जिन्हें सुधार लिया जाएगा. किसी भी किसान के धान का रकबा कम नहीं होगा- रजनीश सिंह,अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित
6000 किसानों के रकबे में है त्रुटि
कोरबा जिले में 60 सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए 53 हजार 475 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है. अब 15 नवंबर से 73 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो गई है. इस साल कुल 85000 हेक्टेयर का पंजीयन किसानों ने कराया है. रिकॉर्ड में 67000 हेक्टेयर ही दर्ज हो पाया है. इसके अनुसार लगभग 6000 किसानों के रकबे में त्रुटि है. अब इसे सुधारने में पसीने छूट रहे हैं. पटवारियों की हड़ताल ने समस्या को दोगुना कर दिया है. इससे किसान बेहद परेशान हैं. जिले के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग परेशानियां हैं.
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने महिला ने दी जान देने की कोशिश, उपसरपंच और प्रबंधक पर 50 हजार मांगने का आरोप
कबीरधाम में अवैध धान कारोबार पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 13 मामलों में 800 क्विंटल से अधिक धान जब्त
एमसीबी के कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में खामियां, किसान कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप