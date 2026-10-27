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बिहार MLC चुनाव के रिजल्ट से पहले जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर लापता, रांची से जा रहे थे पटना

रांची: बिहार MLC चुनाव के रिजल्ट से पहले जनसुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता चलती ट्रेन से लापता हो गए हैं. 31 वर्षीय देवपालिक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं. झारखंड की राजधानी रांची से पटना जा रहे थे.

देवपालिक गुप्ता के परिजनों और दोस्तों द्वारा जारी अपील के अनुसार, वे सोमवार को अपने मित्र और सहकर्मी गौतम कुमार के साथ रांची रेलवे स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे. ट्रेन दोपहर करीब 2:25 बजे रांची स्टेशन से रवाना हुई थी. दोनों रांची से पटना जा रहे थे. इसी दौरान देवपालिक के लापता होने की बात सामने आई.

आईआईएमसी के पूर्व छात्र जन सुराज से जुड़े थे

देवपालिक गुप्ता दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व छात्र हैं. वह प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में जुड़े हुए थे. उनके मित्र और सहकर्मी गौतम कुमार ने बताया कि दोनों ने रांची स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस पकड़ी थी. हालांकि, देवपालिक किन परिस्थितियों में लापता हुए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

मुरी जंक्शन से पहले ट्रेन से उतरने की जानकारी

लापता व्यक्ति की तलाश में जारी अपील में कहा गया है कि देवपालिक गुप्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) के 2018 बैच के छात्र हैं. वे रांची से पटना जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे. जानकारी के मुताबिक, वे मुरी जंक्शन से पहले ट्रेन से उतर गए थे. इसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

रांची रेल मंडल के अधिकारी का बयान

रांची रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार पांडे ने बताया कि मामले में मुरी जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. इसके बाद से आरपीएफ और जीआरपी की टीमें संयुक्त रूप से तलाश अभियान चला रही हैं. हर संभावित परिस्थिति को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वह ट्रेन से उतरकर जंगल की ओर तो नहीं चले गए या कोई अन्य स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई. उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है. रात करीब दो बजे मोबाइल बंद होने की जानकारी मिली. कमांडेंट ने कहा कि सभी संभावनाओं की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल टीम बनाकर लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा है.