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वाराणसी स्टेशन पर 'डिजिटल क्लॉक रूम' सुविधा; QR से ऑपरेट होगा, OTP से खुलेगा लॉकर

वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 'डिजिटल क्लॉक रूम' की सुविधा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा में एक और फैसिलिटी जुड़ गई है. रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की है. यह पूरी तरह से डिजिटल है और यात्री खुद इसका संचालन कर सकेंगे. मोबाइल पर आने वाले OTP से ही यह खुलेगा. यह सुरक्षित, सस्ता और आसानी से इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था है, जिसका फायदा बनारस पहुंचने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिलेगा. स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा वाराणसी के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक पर शुरू की गई है. यहां स्मॉल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर्स डिजिटल रूप से तैयार किए गए. इस पर कुछ पेमेंट करके अपने मोबाइल पर आने वाले OTP के जरिए इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है. यात्रियों का सामान रहेगा सुरक्षित: वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता का कहना है कि यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा काम है. क्लॉक रूम का संचालन रेलवे स्टेशन पर होता जरूर है, लेकिन वह प्राइवेट कंपनी के पास है. कई बार शिकायतें भी सामने आती हैं. इस पर समय-समय पर कार्रवाई भी होती है. इसके कारण लोग क्लॉक रूम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहते हैं. ऐसे में हमारे सामने यह दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही थी कि यहां आने वाली यात्रियों के समान को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसलिए हमने डिजिटल क्लॉक रूम की सेवा की शुरुआत की है. उन्होंने बताया हमारे पास पहले ऐसे लॉकर थे, जो यह नहीं पता कर पाते थे कि उसमें सामान रखे हैं या नहीं. अब इसका अपडेट वर्जन आ गया है. ग्रीन और रेड लाइट के जरिए यह पता चल जाता है कि कौन सा लाकर खाली है और कौन सा भरा हुआ है. वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 'डिजिटल क्लॉक रूम' की सुविधा. (Video Credit: ETV Bharat)