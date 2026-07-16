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वाराणसी स्टेशन पर 'डिजिटल क्लॉक रूम' सुविधा; QR से ऑपरेट होगा, OTP से खुलेगा लॉकर

सामान वापस निकालना चाहे तो यहां जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके OTP के जरिए अपना सामान ले सकते हैं.

वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 'डिजिटल क्लॉक रूम' की सुविधा.
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 'डिजिटल क्लॉक रूम' की सुविधा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
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वाराणसी: कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा में एक और फैसिलिटी जुड़ गई है. रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की है. यह पूरी तरह से डिजिटल है और यात्री खुद इसका संचालन कर सकेंगे. मोबाइल पर आने वाले OTP से ही यह खुलेगा. यह सुरक्षित, सस्ता और आसानी से इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था है, जिसका फायदा बनारस पहुंचने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिलेगा.

स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा वाराणसी के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक पर शुरू की गई है. यहां स्मॉल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर्स डिजिटल रूप से तैयार किए गए. इस पर कुछ पेमेंट करके अपने मोबाइल पर आने वाले OTP के जरिए इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है.

यात्रियों का सामान रहेगा सुरक्षित: वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता का कहना है कि यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा काम है. क्लॉक रूम का संचालन रेलवे स्टेशन पर होता जरूर है, लेकिन वह प्राइवेट कंपनी के पास है. कई बार शिकायतें भी सामने आती हैं. इस पर समय-समय पर कार्रवाई भी होती है. इसके कारण लोग क्लॉक रूम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहते हैं.

ऐसे में हमारे सामने यह दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही थी कि यहां आने वाली यात्रियों के समान को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसलिए हमने डिजिटल क्लॉक रूम की सेवा की शुरुआत की है. उन्होंने बताया हमारे पास पहले ऐसे लॉकर थे, जो यह नहीं पता कर पाते थे कि उसमें सामान रखे हैं या नहीं. अब इसका अपडेट वर्जन आ गया है. ग्रीन और रेड लाइट के जरिए यह पता चल जाता है कि कौन सा लाकर खाली है और कौन सा भरा हुआ है.

वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 'डिजिटल क्लॉक रूम' की सुविधा. (Video Credit: ETV Bharat)

QR कोड से होगा ऑपरेट: उन्होंने बताया कि यह सुविधा दक्षिण सहित कई बड़े स्टेशनों पर देश के अलग-अलग हिस्सों में उपलब्ध करवाई गई है, जो बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रही है. वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहां पर इस सुविधा की शुरुआत की गई है.

इसमें करना कुछ नहीं है. वहां पर लगे QR कोड को स्कैन करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से ही लोगों को ऑपरेट करना होता है. जो भी लाकर खाली होगा, उस हिसाब से आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा. यदि आप छोटा सामान रखना चाहते हैं, तो स्मॉल. थोड़ा बड़ा या ज्यादा रखना चाहते हैं, तो लार्ज. बड़ी अटैची या बैग रखना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन चुन सकते हैं.

बड़े सूटकेस भी रख सकते हैं: उन्होंने बताया कि इस लॉकर की साइज इतनी बड़ी है कि आपके कम से कम 2 से 3 बड़े सूटकेस आसानी से इसमें आ सकते हैं. उन्होंने बताया इसके लिए अलग-अलग रेट निर्धारित किए गए हैं. 40 घंटे से इसकी शुरुआत होती है. 24 घंटे में 200 से 230 रुपए तक का भुगतान करके आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

OTP से दोबारा खुलेगा लॉकर: अर्पित गुप्ता का कहना है यह सिस्टम बहुत ही सफलता से चल रहा है, क्योंकि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है. इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल पर आने वाले OTP के जरिए इसे ऑपरेट करता है.

जब आप सामान वापस निकालना चाहे तो आप यहां जाकर इसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करके OTP के जरिए अपना सामान ले सकते हैं. जो पेमेंट आएगा वह स्कैनर के जरिए भुगतान करना होगा. इसके बाद आपका लॉकर ओपन हो जाएगा और अपना सामान लेकर आप जा सकते हैं. उन्होंने बताया यह सुविधा अभी प्लेटफार्म नंबर एक पर उपलब्ध करवाई गई है.

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