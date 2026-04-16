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बिहार में डिजिटल जनगणना, 17 अप्रैल से घर बैठे खुद भरें अपना ब्योरा, देना होगा इन 33 सवालों का जवाब

पूछे जाने वाले सवाल: मकान का उपयोग (व्यावसायिक, आवासीय आदि), मकान की स्थिति (अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण-शीर्ण), परिवार संख्या (हाउसहोल्ड नंबर), परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, परिवार के मुखिया की सामाजित स्थिति, मकान के स्वामित्व की स्थिति, घर में रहने वाले कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित जोड़ों की संख्या, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, पीने के पानी की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार और उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत (बिजली, केरोसिन, आदि).

पूछे जाएंगे 33 सवाल: भारत की जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना की प्रक्रिया में 33 सवाल पूछे जाएंगे. ये सारी जानकारी 17 अप्रैल से ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल में भरी जा सकेगी. बाद में 2 मई से इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा. जो कॉलम भरने हैं उनमें ये सवाल रहेंगे- भवन संख्या, घर/मकान संख्या, मकान के फर्श में उपयोग की गई प्रमुख सामग्री, मकान की दीवारों में उपयोग की गई प्रमुख सामग्री, मकान की छत में इस्तेमाल की गई प्रमुख सामग्री.

स्व-गणना क्या है और इसके फायदे: नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपना और अपने परिवार का डिटेल भर सकते हैं. इसमें प्रगणक के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ता है और त्रुटियां कम होती हैं. स्व-गणना से समय की बचत होती है. डेटा कलेक्शन को आधुनिक बनाता है और समय की बचत होती है.

पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना: पहले चरण में मकानों की गणना 2 से 31 मई तक होगी. इसके लिए प्रगणकों को मकान का सूचीकरण करने, डिजिटल मोड में काम करने समेत अन्य तकनीकी जानकारी दी गई है. उन्हें मकानों की गणना फॉर्म भरने की विधि व आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में बताया गया.

जनगणना को सफल बनाने की तैयारी पूरी: राजधानी पटना में आगामी जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पटना के प्रधान जनगणना अधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने समाहरणालय परिसर में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विस्तृत जानकारी साझा की.

17 अप्रैल से खुलेगा पोर्टल: स्व-गणना करने की अंतिम तिथि 1 मई रात 12 बजे तक है. 17 अप्रैल से एक मई तक बिहारवासी अपनी गणना मोबाइल या कंप्यूटर के माध्मय से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. इस दौरान लोग आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए OTP सत्यापन करके खुद अपने परिवार और घर से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं.

पटना: बिहार में जनगणना 2027 की शुरुआत 17 अप्रैल 2026 से होने जा रही है. पहले चरण में राज्य के लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिला है. यह स्व-गणना प्रक्रिया 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलेगी. लोग घर बैठे जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे.

पूछे जाने वाले सवाल: अपशिष्ट जल के लिए जल निकासी (ड्रेनेज) की सुविधा, स्नान करने की सुविधा, रसोई घर और एलपीजी/ पीएनजी कनेक्शन की स्थिति, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन, रेडियो/ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टेलीविजन की उपलब्धता, इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता (नया प्रश्न), लैपटॉप/कंप्यूटर की उपलब्धत, टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन की उपलब्धता, साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड की उपलब्धता, कार/जीप/वैन की उपलब्धता, मुख्य रूप से उपभोग किया जाने वाला अनाज (नया प्रश्न), मोबाइल नंबर (डेटा सत्यापन के लिए)

प्रगणकों को दी जा रही ट्रेनिंग: पटना जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एन ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर निकायों में चयनित प्रगणकों (एन्यूमरेटर) और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य तेजी से चल रहा है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है, ताकि सभी कर्मियों को जनगणना से जुड़ी प्रक्रियाओं, तकनीकी पहलुओं और जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी मिल सके.

"प्रशिक्षित कर्मी ही इस कार्य को समयबद्ध, सटीक और त्रुटिहीन ढंग से पूरा करने में सक्षम होंगे. जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश के समग्र विकास की आधारशिला है. जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े सरकार को विभिन्न योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के उचित वितरण और नीतिगत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं. इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए."- डॉ त्यागराजन एस एम, जिलाधिकारी, पटना

प्रशिक्षण लेते प्रगणक (ETV Bharat)

गोपनीय रखी जाएंगी सारी जानकारी: इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और उनका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण के लिए ही किया जाएगा.

मसौढ़ी में ट्रेनिंग जारी: इसके प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना है. मसौढ़ी में गुरुवार से प्रखंड के प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की प्रशिक्षण शुरूआत हो गई है. चार्ज पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय गिरजा कुंवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया है.

"सुचारू संचालन के लिए सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को कुल तीन बैचों में विभाजित किया गया है. बैच 1 एवं 2 प्रशिक्षण 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा. बैच 3 एवं 4 का प्रशिक्षण 18 से 20 अप्रैल तक निर्धारित है. प्रशिक्षण की गुणवत्ता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रशिक्षण कोषांग का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है."- प्रभाकर कुमार,चार्ज पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी

प्रशिक्षण के अंतिम दिन ऑनलाइन मोबाइल, ऐप डेटा प्रविष्टि, मकान का सूचिकरण, गणना व नजरी नक्शा बनाने की जानकारी दी जाएगी. बीडीओ प्रभाकर ने प्रगणकों को कहा कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्षेत्र के जनसंख्या का आकलन, संबंधित क्षेत्रों का सीमांकन व डिजिटल मैपिंग का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

"गुरुवार से सभी गणना कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है. पहले दिन मकान सूचीकरण डाटा कलेक्शन आदि संबंधों पर जानकारी दी गई है. इस बार का गणना पूरी तरह से डिजिटल होगा. उसके बारे में भी बताया जा रहा है."- कुमार श्री, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मसौढ़ी

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