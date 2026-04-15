दिल्ली में 16 अप्रैल से शुरू हो रही डिजिटल जनगणना, 33 सवालों के साथ घर-घर पहुंचेगी टीमें; जानिए पूरा शेड्यूल
दिल्ली सरकार ने इस बार जनगणना के लिए 33 सवालों की एक सूची तैयार की है. जनगणना-कर्मी केवल निर्धारित सवाल पूछ सकते हैं.
Published : April 15, 2026 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 16 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है. इस बार की जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी. पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होने जा रही है. इस बार की जनगणना में रजिस्टर की जगह मोबाइल ऐप व पोर्टल का प्रयोग होगा. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में जनगणना की ये प्रक्रिया दो अलग-अलग चरणों में पूरी की जाएगी. टीमें घर-घर जाकर जनगणना करेंगी. साथ ही लोगों से सवाल भी पूछे जाएंगे.
इन दो चरणों में शेड्यूल है दिल्ली की जनगणना: दिल्ली सरकार में उप-सचिव मनीष वर्मा ने बताया कि जनगणना के लिए राजधानी दिल्ली को भौगोलिक आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले चरण को हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (मकान सूचीकरण) नाम दिया गया है और यह चरण 16 अप्रैल से 15 मई तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली कैंटोनमेंट के इलाकों में चलेगा.
स्वयं गणना भी कर सकते: दूसरा चरण 16 मई से 15 जून तक चलेगा. इसमें दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में कर्मचारी घर-घर जाकर जनगणना करेंगे. अगर आप सरकारी कर्मचारी के आने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो सेल्फ-एन्यूमरेशन यानी स्वयं गणना भी कर सकते हैं. एनडीएमसी क्षेत्रों के लिए यह पोर्टल 15 अप्रैल तक खुला था, जबकि एमसीडी क्षेत्रों के लिए लोग 1 मई से 15 मई तक खुद ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे.
जनगणना में इन 33 सवालों का जवाब रखें तैयार: दिल्ली सरकार ने इस बार जनगणना के लिए 33 सवालों की एक सूची तैयार की है. इसमें सिर्फ यह नहीं पूछा जाएगा कि घर में कितने लोग हैं, बल्कि आपके जीवन स्तर व सुविधाओं की भी पड़ताल होगी.
- मकान की स्थिति: घर पक्का है या कच्चा? छत किस सामग्री से बनी है?
- मालिकाना हक: मकान आपका अपना है या किराए का?
- बुनियादी सुविधाएं: पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली कनेक्शन है या नहीं?
- स्वच्छता: घर में शौचालय की सुविधा है? वह किस प्रकार का है?
- रसोई व ईंधन: खाना बनाने के लिए रसोई अलग है? ईंधन के रूप में LPG, PNG या लकड़ी का इस्तेमाल होता है?
- संपत्ति और गैजेट्स: क्या आपके पास रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप या कंप्यूटर है?
- वाहन: आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार है?
- मोबाइल नंबर: संपर्क और डेटा सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा.
16 अंकों का कोड बनेगा आधार: इस बार की जनगणना कागजों तक सीमित नहीं है. अगर आप खुद ऑनलाइन जानकारी भरते हैं, तो आपको 16 अंकों का एक यूनिक कोड मिलेगा. जब जनगणना कर्मी आपके घर आएगा, तो आपको बस वह कोड दिखाना होगा. कर्मचारी अपने मोबाइल ऐप में उस कोड को डालते ही आपकी जानकारी का सत्यापन कर लेगा. इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी.
गोपनीयता व सुरक्षा का भरोसा: आए दिन साइबर ठगी और अपराध के मामले आते रहते हैं ऐसे में अक्सर लोगों के मन में डर होता है कि उनकी जानकारी लीक न हो जाए. ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि जनगणना में जुटाया गया डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा. इसका इस्तेमाल किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य एजेंसी के साथ साझा करने के लिए नहीं किया जा सकता है. नागरिकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है. जनगणना-कर्मी केवल निर्धारित 33 सवाल ही पूछ सकते हैं. अगर कोई कर्मचारी आपसे बैंक डिटेल, ओटीपी या कोई निजी पासवर्ड मांगता है, तो सावधान रहें. इसकी शिकायत करें. अभी जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, वह मकानों की सूची बनाने के लिए है. इसके बाद जनगणना का असली व मुख्य चरण यानी पॉपुलेशन काउंटिंग फरवरी 2027 में शुरू होगी.
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