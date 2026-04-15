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दिल्ली में 16 अप्रैल से शुरू हो रही डिजिटल जनगणना, 33 सवालों के साथ घर-घर पहुंचेगी टीमें; जानिए पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 16 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है. इस बार की जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी. पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होने जा रही है. इस बार की जनगणना में रजिस्टर की जगह मोबाइल ऐप व पोर्टल का प्रयोग होगा. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में जनगणना की ये प्रक्रिया दो अलग-अलग चरणों में पूरी की जाएगी. टीमें घर-घर जाकर जनगणना करेंगी. साथ ही लोगों से सवाल भी पूछे जाएंगे.

इन दो चरणों में शेड्यूल है दिल्ली की जनगणना: दिल्ली सरकार में उप-सचिव मनीष वर्मा ने बताया कि जनगणना के लिए राजधानी दिल्ली को भौगोलिक आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले चरण को हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (मकान सूचीकरण) नाम दिया गया है और यह चरण 16 अप्रैल से 15 मई तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली कैंटोनमेंट के इलाकों में चलेगा.

स्वयं गणना भी कर सकते: दूसरा चरण 16 मई से 15 जून तक चलेगा. इसमें दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में कर्मचारी घर-घर जाकर जनगणना करेंगे. अगर आप सरकारी कर्मचारी के आने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो सेल्फ-एन्यूमरेशन यानी स्वयं गणना भी कर सकते हैं. एनडीएमसी क्षेत्रों के लिए यह पोर्टल 15 अप्रैल तक खुला था, जबकि एमसीडी क्षेत्रों के लिए लोग 1 मई से 15 मई तक खुद ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे.

जनगणना में इन 33 सवालों का जवाब रखें तैयार: दिल्ली सरकार ने इस बार जनगणना के लिए 33 सवालों की एक सूची तैयार की है. इसमें सिर्फ यह नहीं पूछा जाएगा कि घर में कितने लोग हैं, बल्कि आपके जीवन स्तर व सुविधाओं की भी पड़ताल होगी.