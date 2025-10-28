ETV Bharat / state

जब क्लास में विद्यार्थी बनकर बैठ गए डिप्टी सीएम विजय शर्मा

यह परियोजना केवल उपकरण या तकनीक की उपलब्धता नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा संस्कृति में परिवर्तन की पहल है. जहां मल्टी-डायमेंशनल कंटेंट, थ्री-डी विसुअलाइजेशन और इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से विज्ञान एवं गणित जैसे कठिन से कठिन विषय भी विद्यार्थियों के लिए आकर्षक और सरल बनेंंगे: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

क्लास में विद्यार्थी बनकर बैठे डिप्टी सीएम: इस दौरान उपमुख्यमंत्री शर्मा स्मार्ट क्लास में जाकर बच्चों के साथ बैठे और खुद भी विद्यार्थी बन गए. विजय शर्मा ने बच्चों के साथ बैठकर आदर्श विद्यार्थी की तरह डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हृदय की संरचना, पौधों में पादप हार्मोन और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में बैटरी की कार्यप्रणाली के बारे में डिजिटल बोर्ड की मदद से जानकारी हासिल की. डिप्टी सीएम ने शिक्षकों के साथ डिजिटल कक्षा के संचालन, उपयोग और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत चर्चा की. विजय शर्मा ने खुद भी स्मार्ट बोर्ड संचालित कर इसकी उपयोगिता को परखा. डिप्टी सीएम ने कहा, इस पहल को जिले में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के सुव्यवस्थित विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व कदम है.

रायपुर: डिप्टी सीएम और गृहमंत्री का प्रभार संभाल रहे विजय शर्मा मंगलवार को अपने गृहजिले कबीरधाम के दौरे पर रहे. डिप्टी सीएम ने ग्राम बिरकोना के उच्चतर माध्यमिक शाला से कवर्धा विकासखंड के अंतर्गत संचालित 17 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम सुविधा का आगाज किया. इस अवसर पर उन्होंने स्मार्ट कक्षाओं का स्कूली बच्चों के साथ रिबन काटकर शुभारम्भ किया. कार्यक्रम में कवर्धा विकासखण्ड के सभी स्कूल जहां स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत हो रही है वहां के बच्चे वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़े. इस मौके पर विजय शर्मा बच्चों के साथ क्लासरुम में बैठे. डिप्टी सीएम ने गणित और विज्ञान के सवालों को कैसे टीचर कैसे बच्चों को हल करना सिखाते हैं ये भी जाना. स्मार्ट क्लास स्कूल शिक्षा (डिजिटलीकरण) की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई, जिसके साक्षी विजय शर्मा बने.

74 स्कूलों को किया जाएगा डिजिटल (ETV Bharat)

74 स्कूलों को किया जाएगा डिजिटल: विजय शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण में कवर्धा विकासखंड के 17 स्कूलों में यह सुविधा शुरू की गई है, जबकि एचडीएफसी के सीएसआर मद से शेष 33 विद्यालयों को भी जोड़कर कुल 50 स्कूलों तक इसका विस्तार किया जाएगा. कुल 74 विद्यालयों को भी स्मार्ट क्लास के रूप में सुसज्जित करने का लक्ष्य किया गया है. इससे विद्यार्थियों की विषय को लेकर आधातभूत समझ भी बढ़ेगी तथा परीक्षाओं में परिणाम भी बेहतर होंगे. इससे विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी तकनीकी शिक्षा से जुड़ सकेंगे.

74 स्कूलों को किया जाएगा डिजिटल (ETV Bharat)

प्रत्येक विद्यालय विषयवार साप्ताहिक शैक्षणिक शेड्यूल तैयार करें, डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी विकसित की जाए और एक स्कूल को दूसरे स्कूल से जोड़कर ज्ञान एवं अनुभव विनिमय तंत्र तैयार किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को सतत, प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहयोगात्मक समझ का वातावरण प्राप्त होगा: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

74 स्कूलों को किया जाएगा डिजिटल (ETV Bharat)

बच्चों और शिक्षकों से कहा, शार्टकट से नहीं बनती बात: विजय शर्मा ने कहा, सफलता के लिए किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं होता. कठोर परिश्रम ही एकमात्र सच्चा मार्ग है. सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस ही सच्चे शिक्षित होने का प्रमाण है. समाज में बढ़ते नशे के खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया. डिप्टी सीएम ने बताया, जिले के 44 विद्यालयों में शेड निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. विद्यार्थियों के मानसिक एवं व्यवहारिक सुदृढ़ीकरण के लिए वरिष्ठ प्रबुद्धजनों की काउंसलिंग योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का कार्य किया जा रहा है.

74 स्कूलों को किया जाएगा डिजिटल (ETV Bharat)

यह व्यवस्था केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए एक समग्र शैक्षणिक अभियान के रूप में विकसित की जाएगी: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

एक पेड़ मां के नाम अभियान: इस अवसर पर विजय शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया. इसके साथ ही सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उनके बच्चों की शिक्षा में किये गए अतुलनीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आगामी जीवन के स्वस्थ एवं सुखी होने की शुभकामनाएं भी दी.

बस्तर में बदलाव की कहानी लिख रही सरकार, बाइक से नक्सलगढ़ पहुंचे विजय शर्मा, कच्चापाल से पक्का पेपर देने का ऐलान

नक्सल प्रभावित सुकमा के दुलेड़ में विकास की बयार, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया दौरा

अबूझमाड़ में 'बदलाव' की आहट: गृह मंत्री विजय शर्मा ने लगाई जन चौपाल