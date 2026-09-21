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कानपुर में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 48 लाख ठगे; CBI अधिकारी बनकर डराया

कानपुर: स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों द्वारा एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां शातिर अपराधियों ने एक बहत्तर वर्षीय बुजुर्ग को फर्जी जांच के जाल में फंसाकर पैंतालीस लाख से अधिक की रकम ठग ली. इस घटना के बाद पीड़ित ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ और बैंक खातों की तकनीकी जांच में तेजी से जुटी हुई है.



बीते दस सितंबर को हुई जब शयनिका अपार्टमेंट में रहने वाले योगेश चंद्र मिश्रा के मोबाइल फोन पर एक अनजान कॉल आई. फोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम अथॉरिटी का अधिकारी बताते हुए दावा किया कि उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मुंबई के तिलक नगर में अवैध गतिविधियों और धमकी भरे कॉल भेजने के लिए किया गया है. इसके तुरंत बाद रवि शर्मा नाम के एक अन्य ठग ने व्हाट्सएप के माध्यम से इंटरपोल और सीबीआई से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज पीड़ित को भेजकर मानसिक रूप से पूरी तरह भयभीत कर दिया.

ठगों ने बुजुर्ग की अधिक उम्र का हवाला देकर उन्हें घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने का झांसा दिया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया. ठगों ने नरेश गोयल से जुड़े पुराने मामलों के फर्जी दस्तावेज दिखाकर योगेश चंद्र मिश्रा के आधार नंबर और उनके बैंक खातों की निजी जानकारी का हवाला दिया.

जांच के नाम पर बैंक खाते की पूरी रकम अपने बताए गए खाते में आरटीजीएस करने का दबाव बनाया गया और भरोसा दिलाया गया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के चौबीस से बहत्तर घंटों के भीतर पूरी राशि सुरक्षित वापस लौटा दी जाएगी.

ठगों के इस सुनियोजित मानसिक दबाव और डर के आगे झुकते हुए पीड़ित योगेश चंद्र मिश्रा ने स्वरूप नगर स्थित स्टेट बैंक की अपनी शाखा से कुल 482000 हजार रुपए ठगों द्वारा बताए गए बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए.