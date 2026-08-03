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सावधान: डिजिटल अरेस्ट ठगी का नया पैंतरा, ग्राहकों को अनजाने में ई-सिम का शिकार बना रहे जालसाज

पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती: उत्तर प्रदेश पुलिस मानती है कि आज उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पारंपरिक अपराध नहीं, बल्कि तेजी से बदलता साइबर अपराध है. अपराधी हर कुछ दिनों में अपना तरीका बदल रहे हैं. पहले फर्जी कॉल, फिर OTP फ्रॉड, उसके बाद निवेश के नाम पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और अब E-SIM, क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

फर्जी E-SIM का जाल: यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में सामने आया एक नया साइबर मॉडल है. लखनऊ पुलिस ने हाल ही में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया, जो ग्राहकों के KYC का दुरुपयोग कर E-SIM तैयार करता था और उन्हें विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था. इसी तरह के एक मामले में 70 लाख रुपये की डिजिटल अरेस्ट ठगी का खुलासा हुआ और पुलिस ने 35 लाख रुपये फ्रीज भी कराए.

लखनऊ: आप मोबाइल की दुकान पर जाते हैं, नया सिम लेते हैं और दुकानदार कहता है कि सर्वर में दिक्कत है, एक बार फिर KYC कर दीजिए. आप बिना कुछ सोचे दोबारा आधार और OTP दे देते हैं. कुछ ही मिनट में आपका सिम तो चालू हो जाता है, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि आपकी पहचान पर एक और E-SIM भी एक्टिव हो चुका है. कुछ घंटे बाद वही E-SIM हजारों किलोमीटर दूर कंबोडिया या किसी दूसरे देश में बैठे साइबर अपराधी के मोबाइल में चल रहा होता है और साइबर ठग आपके नंबर से करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम देता है. यह एक बेहद गंभीर और आंखें खोलने वाली सच्चाई है जो इस समय भारत में सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों में से एक है. राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट.

साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत तकनीक नहीं, बल्कि लोगों की छोटी-छोटी लापरवाहियां हैं. लोग बिना सोचे-समझे OTP साझा कर देते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या KYC प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते. अपराधी इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं.- बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था, लखनऊ



ई- सिम लेते समय इन बातों का रखें ख्याल: अगर आप नया E-SIM लेने जा रहे हैं, तो KYC हमेशा अपने सामने कराएं. OTP किसी से साझा न करें. E-SIM का QR Code किसी को न दें. सिम चालू होने के बाद यह जरूर जांच लें कि आपके नाम पर कोई अतिरिक्त सिम तो सक्रिय नहीं किया गया है. किसी अनजान लिंक, WhatsApp मैसेज या SMS पर आंख बंद करके भरोसा न करें. यही छोटी-छोटी सावधानियां आपकी मेहनत की कमाई और डिजिटल पहचान दोनों को सुरक्षित रख सकती हैं.

सावधानी ही बचाव है (Photo Credit: ETV Bharat)

क्रिप्टोकरेंसी और ई-वॉलेट का सहारा: लखनऊ पुलिस की जांच में सामने आया कि कुछ सिम विक्रेता ग्राहकों से दो बार E- KYC कराते थे. ग्राहक को एक वैध सिम दे दिया जाता था, जबकि उसी पहचान पर दूसरा सिम चोरी-छिपे सक्रिय कर लिया जाता था. बाद में यह E-SIM विदेशी साइबर गिरोहों को बेचा जाता था. भुगतान भारतीय रुपये में नहीं, बल्कि USDT जैसी क्रिप्टोकरेंसी में लिया जाता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से क्रिप्टो वॉलेट और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं. पहले साइबर ठगी का पैसा बैंक खातों में जाता था, जिसे समय रहते फ्रीज कराया जा सकता था. अब अपराधी पैसा कई खातों में घुमाकर उसे कुछ ही मिनटों में क्रिप्टोकरेंसी में बदल देते हैं. इसके बाद रकम अलग-अलग डिजिटल वॉलेट में भेज दी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह अंजाम दिया जाता है कि पैसों का स्रोत ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाए. कई मामलों में भारतीय E-SIM या बैंक खाते उपलब्ध कराने वालों को भी भुगतान इसी डिजिटल करेंसी में किया जाता है.

डिजिटल अरेस्ट ठगी का नया पैंतरा (Photo Credit: ETV Bharat)

इंटरनेशनल कॉल का खेल: जांच एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित नहीं है. कई गिरोह भारत से बाहर बैठकर काम कर रहे हैं. कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, दुबई और दूसरे देशों में बैठे अपराधी भारतीय मोबाइल नंबर, भारतीय बैंक खाते और भारतीय पहचान का इस्तेमाल करके यहां के लोगों को निशाना बनाते हैं. ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डिजिटल जांच में समय लगता है. उदाहरण के तौर पर, लखनऊ में बैठा अपराधी अमेरिका का वर्चुअल नंबर लेकर किसी अमेरिकी नागरिक को कॉल करता है. कॉल रिसीव करने वाले को स्क्रीन पर अमेरिकी नंबर दिखाई देता है, जबकि कॉल भारत से की जा रही होती है. ऐसे ही विदेश में बैठे अपराधी भारत में ठगी करने के लिए करते हैं.

फ्रॉड कॉल का खेल? (Photo Credit: ETV Bharat)

साइबर अपराध की दुनिया में एक और नाम अक्सर सामने आता है डार्क वेब का. यह इंटरनेट का वह हिस्सा है, जहां सामान्य ब्राउजर से नहीं पहुंचा जा सकता है. यहां पहचान छिपाने की कोशिश की जाती है. कुछ साइबर अपराधी चोरी किए गए डेटा, फर्जी दस्तावेज, हैकिंग टूल्स और अवैध डिजिटल सेवाओं के लेनदेन के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं. हालांकि, हर साइबर अपराध का संबंध डार्क वेब से हो, ऐसा मान लेना सही नहीं है। लेकिन बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क में इसकी भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता.- बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था, लखनऊ



साइबर ठगी के तरीके:

डिजिटल अरेस्ट स्कैम- अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं.

अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं. निवेश और ट्रेडिंग फ्रॉड- व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया पर आकर्षक निवेश योजनाएं बताई जाती है.

व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया पर आकर्षक निवेश योजनाएं बताई जाती है. पार्ट-टाइम जॉब और टास्क फ्रॉड- साइबर अपराधी घर बैठे कमाई, लाइक और शेयर या रिव्यू लिखने के बदले पैसे देने का लालच देते हैं.



साइबर अपराधी घर बैठे कमाई, लाइक और शेयर या रिव्यू लिखने के बदले पैसे देने का लालच देते हैं. फर्जी कस्टमर केयर फ्रॉड- गूगल पर खोजने पर कई बार फर्जी हेल्पलाइन नंबर दिखाई देते हैं.

गूगल पर खोजने पर कई बार फर्जी हेल्पलाइन नंबर दिखाई देते हैं. यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड- अपराधी कहते हैं कि वे आपके खाते में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन वो कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं. उसे मंजूर करते ही खाते से पैसा कट जाता है.

अपराधी कहते हैं कि वे आपके खाते में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन वो कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं. उसे मंजूर करते ही खाते से पैसा कट जाता है. सोशल मीडिया फ्रॉड- अपराधी आपके रिश्तेदार, मित्र या परिचित बनकर पैसे मांगते हैं. सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर मदद का संदेश भेजते हैं.

अपराधी आपके रिश्तेदार, मित्र या परिचित बनकर पैसे मांगते हैं. सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर मदद का संदेश भेजते हैं. सेक्सटॉर्शन- वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक सामग्री रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं.

वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक सामग्री रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं. फिशिंग और स्मिशिंग- ईमेल या एसएमएस के जरिए बैंक, बिजली विभाग, आयकर या कूरियर कंपनी के नाम पर फर्जी लिंक भेजते हैं.

ईमेल या एसएमएस के जरिए बैंक, बिजली विभाग, आयकर या कूरियर कंपनी के नाम पर फर्जी लिंक भेजते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड- सोशल मीडिया या फर्जी वेबसाइट पर भारी छूट दिखाकर पहले भुगतान कराया जाता है, लेकिन सामान नहीं भेजा जाता.

सोशल मीडिया या फर्जी वेबसाइट पर भारी छूट दिखाकर पहले भुगतान कराया जाता है, लेकिन सामान नहीं भेजा जाता. बॉस स्कैम और बिजनेस ईमेल फ्रॉड- कंपनियों में वरिष्ठ अधिकारी के नाम से फर्जी ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज भेजकर कर्मचारियों से तत्काल भुगतान या बैंक ट्रांसफर कराया जाता है.

कंपनियों में वरिष्ठ अधिकारी के नाम से फर्जी ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज भेजकर कर्मचारियों से तत्काल भुगतान या बैंक ट्रांसफर कराया जाता है. एआई वॉयस और वीडियो फ्रॉड- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी परिचित की आवाज या वीडियो जैसी सामग्री बनाकर तत्काल पैसे मांगे जाते हैं.

कहीं आपकी आईडी पर विदेश में तो नहीं चल रहा ई-सिम? (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी साइबर अपराध के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया है. लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी हुई और 200 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. तकनीक जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक जरूरी लोगों की जागरूकता है. यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, CBI, ED, RBI, ATS या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर डराए, डिजिटल अरेस्ट की बात करे या पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहे, तो समझ लीजिए कि यह ठगी है.- बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था, लखनऊ

ठगी के बाद क्या करें? (Photo Credit: ETV Bharat)

सावधानी ही बचाव है: साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे कहते हैं कि, फ्रॉड से बचने के लिए अलर्ट मोड में रहना जरूरी है. अमित दुबे ने बताया कि, सिर्फ दो मिनट की यह जांच आपको साइबर ठगी और पहचान के दुरुपयोग जैसी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है.

किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें.

OTP, PIN, CVV, UPI PIN, पासवर्ड और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें.

मोबाइल और बैंकिंग ऐप केवल आधिकारिक App Store/Play Store से ही डाउनलोड करें .

हर खाते के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखें, Two-Factor Authentication (2FA) चालू रखें.

सोशल मीडिया पर अपनी निजी और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक न करें.

समय समय पर बैंक खाते, UPI और क्रेडिट कार्ड के लेन-देन की जांच करते रहें.





सरकार है सतर्क: बदलते अपराध के साथ पुलिस भी अपनी रणनीति बदल रही है. गृह मंत्रालय ने Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) बनाया है. इसके माध्यम से पुलिस, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, वित्तीय संस्थान और दूसरी एजेंसियां रियल टाइम में जानकारी साझा करती हैं. साइबर अपराध रोकथाम की व्यवस्था से जुड़ा Citizen Financial Cyber Fraud Reporting System (CFCFRMS) बैंकों तक तत्काल सूचना पहुंचाने का काम करता है. इसके अलावा Samanvaya Platform की मदद से पुलिस अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों, मोबाइल नंबरों, बैंक खातों, ई-मेल आईडी और IP Address को आपस में जोड़कर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. डिजिटल उपकरणों की जांच के लिए National Cyber Forensic Laboratory (NCFL) का सहयोग लिया जाता है. वहीं संदिग्ध मोबाइल नंबर, बैंक खाते और UPI आईडी की पहचान के लिए Suspect Registry जैसे डेटाबेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

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