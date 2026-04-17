चंडीगढ़ में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 46 लाख की ठगी, गुजरात से तीन आरोपी गिरफ्तार
डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बुजुर्ग से 46 लाख ठगी मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : April 17, 2026 at 9:56 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक बुजुर्ग से करीब 46 लाख रुपये ठग लिए गए. यह मामला मार्च 2026 में दर्ज हुआ था. पीड़ित को झूठे केस में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी देकर ठगों ने उसे मानसिक रूप से डराया और बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली.
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी: मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू की. तकनीकी निगरानी और फील्ड इनपुट के आधार पर पुलिस ने गुजरात के गांधीधाम से तीन आरोपियों रमेश, योगेश और हितेश को गिरफ्तार किया. इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ लाया गया, जहां आगे की पूछताछ की गई.
बैंक खातों का इस्तेमाल: जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अपने बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसे को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया. पुलिस के मुताबिक, केवल रमेश के खाते में ही करीब 15 लाख रुपये आए थे, जिन्हें बाद में अलग-अलग खातों में भेज दिया गया. इस तरह ठगी की रकम को ट्रैक करना मुश्किल बनाने की कोशिश की गई.
कमीशन के लालच में जुड़ा नेटवर्क: पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते दूसरों को इस्तेमाल करने दिए थे. जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का लिंक अहमदाबाद के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिससे इस गिरोह की जड़ें और गहरी होने की आशंका है.
और गिरफ्तारी की संभावना: तीनों आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है और इसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है. पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.
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