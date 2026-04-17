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चंडीगढ़ में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 46 लाख की ठगी, गुजरात से तीन आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक बुजुर्ग से करीब 46 लाख रुपये ठग लिए गए. यह मामला मार्च 2026 में दर्ज हुआ था. पीड़ित को झूठे केस में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी देकर ठगों ने उसे मानसिक रूप से डराया और बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी: मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू की. तकनीकी निगरानी और फील्ड इनपुट के आधार पर पुलिस ने गुजरात के गांधीधाम से तीन आरोपियों रमेश, योगेश और हितेश को गिरफ्तार किया. इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ लाया गया, जहां आगे की पूछताछ की गई.

बैंक खातों का इस्तेमाल: जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अपने बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसे को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया. पुलिस के मुताबिक, केवल रमेश के खाते में ही करीब 15 लाख रुपये आए थे, जिन्हें बाद में अलग-अलग खातों में भेज दिया गया. इस तरह ठगी की रकम को ट्रैक करना मुश्किल बनाने की कोशिश की गई.