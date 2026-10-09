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रिटायर्ड टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए की ठगी, दो साल बाद आरोपी फलोदी से गिरफ्तार

आरोपी बजरंग ( सोर्स- पुलिस मुख्यालय, जयपुर. )

जयपुर : अजमेर निवासी रिटायर्ड महिला टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने दो साल बाद एक आरोपी को फलोदी से गिरफ्तार किया है. मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल्स, वाट्सएप चैट, बैंक खातों के स्टेटमेंट, केवाईसी दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर आरोपी की भूमिका सामने आई.