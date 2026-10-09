रिटायर्ड टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए की ठगी, दो साल बाद आरोपी फलोदी से गिरफ्तार
साइबर ठगी के मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने दो साल बाद एक आरोपी को फलोदी से गिरफ्तार किया है.
Published : October 9, 2026 at 9:39 AM IST
जयपुर : अजमेर निवासी रिटायर्ड महिला टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने दो साल बाद एक आरोपी को फलोदी से गिरफ्तार किया है. मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल्स, वाट्सएप चैट, बैंक खातों के स्टेटमेंट, केवाईसी दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर आरोपी की भूमिका सामने आई.
जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी की रकम ट्रांसफर करवाने के लिए अपना बैंक खाता मुहैया करवाया था. उसके खाते में करीब 2.10 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर हुई. इस मामले में पुलिस ने उसे फलोदी से गिरफ्तार किया है. एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि अजमेर की रिटायर्ड महिला टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में फलोदी निवासी बजरंग को गिरफ्तार किया है.
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आरोपी के खाते में जमा हुए 2.10 लाख रुपए : उन्होंने बताया, आरोपी बजरंग ने अपने परिचित संदीप को अपना बैंक का खाता, एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम मुहैया करवाया और बदले में कमीशन के तौर पर पांच हजार रुपए लिए. महिला टीचर से हुई 80 लाख रुपए की ठगी की रकम में से 2,10,474 रुपए 26 नवंबर 2024 को उसके अकाउंट में जमा करवाई गई. इस रकम को उसने उसी दिन एटीएम और यूपीआई के जरिए निकाल लिया. पुलिस की जांच में साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में आरोपी की भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
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मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर की ठगी : उन्होंने बताया कि अजमेर निवासी रिटायर्ड महिला टीचर ने 14 नवंबर 2024 को एक मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें उन्होंने बताया कि उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने अपने आप को पुलिस की साइबर विंग का अधिकारी बताते हुए कहा कि परिवादी के आधार कार्ड से 25 खातों में रुपए जमा करवाए गए हैं. इनका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. कॉल करने वाले ने डराकर उनसे बैंक खातों और उनमें जमा रकम की जानकारी ली और लगातार वीडियो कॉल के जरिए निगरानी रखी. इसके बाद क्राइम ब्रांच में गिरफ्तारी का डर दिखाया.
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म्यूल खातों और हवाला चैनल का किया इस्तेमाल : सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के SHO आरपीएस गजेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों के कहने पर पीड़िता ने 80 लाख रुपए की रकम उनके बताए बैंक खातों में जमा करवाई. इसके बाद उनसे और रकम की डिमांड की गई. आरोपियों ने 80 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए. इसके बाद ठगी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों और हवाला चैनल के जरिए आगे ट्रांसफर कर ठगी की रकम को गिरोह के लोगों तक पहुंचाया गया. अब पुलिस इस मामले में सीडीआर और बैंक ट्रांजेक्शन के मनी ट्रेल की जांच में जुटी है. ठगी की रकम किन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं, इसे लेकर तहकीकात जारी है.