ETV Bharat / state

बैंक मैनेजर की सूझबूझ से टली 6 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, गुरुग्राम पुलिस ने किया सम्मानित

बैंक मैनेजर ने दिखाई सूझबूझ: रिलेशनशिप मैनेजर मीत सबरवाल ने मुंबई बांद्रा ब्रांच से संपर्क कर खाते को अनफ्रीज ना करने का अनुरोध किया. जहां उन्हें पता लगा कि खाता धारक स्थानीय बैंक मैनेजर पर खाते को खोलने के लिए दबाव बना रहा है. इस पर उन्होंने संबंधित पुलिस को भी सूचना देने को कहा. कार्रवाई के बाद 64 लाख रुपये को होल्ड कर पीड़ित के खाते में वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई.

पुलिस ने 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी को रोका: बुजुर्ग ने 20 लाख रुपये SBI गोलमुरी, जमशेदपुर और 44 लाख रुपये एक्सिस बैंक बांद्रा मुंबई ब्रांच में भेजे गए. अचानक इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन देखकर रिलेशनशिप मैनेजर मीत सबरवाल ने खाते फ्रीज किए और बुजुर्ग से संपर्क किया, लेकिन डर के कारण बुजुर्ग ने कुछ नहीं बताया. बाद में काउंसलिंग के बाद उन्होंने पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

गुरुग्राम में डिजिटल अरेस्ट: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों ने खुद को मुंबई सीबीआई अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया और 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. इस दौरान ठगों ने उनसे म्यूचुअल फंड के करीब 5 करोड़ 90 लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए और केस से बाहर निकालने के नाम पर पैसे की मांग की. अरेस्ट होने के डर से बुजुर्ग ने उनके बताए खातों में 64 लाख रुपये भेज दिए.

गुरुग्राम: बैंक मैनेजर की मदद से गुरुग्राम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट की कोशिश को नाकाम कर दिया और 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी को रोक दिया. बैंक मैनेजर की सूझबूझ के लिए गुरुग्राम पुलिस ने उनको 20 हजार रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

गुरुग्राम पुलिस ने बैंक मैनेजर को किया सम्मानित: मीत सबरवाल की सजगता से बड़ा साइबर फ्रॉड टल गया. पीड़ित ने बताया कि डर की वजह से ही उन्होंने म्यूचुअल फंड की रकम बैंक खाते में जमा की थी, जिसे आगे ठगों को भेजा जाना था. मीत सबरवाल की इस सतर्कता पर पुलिस ने उन्हें 20 हजार रुपये नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया.

बैंक मैनेजर ने बताया घटनाक्रम: बैंक मैनेजर ने बताया कि "ग्राहक के खाते में अचानक 64 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन हुई. इसके बाद 6 करोड़ रुपये की ट्रांजेक्शन हुई. इनती बड़ी रकम को देख कर हमें शक हुआ. इसके बाद हमने ग्राहक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया. हमें कुछ गलत लगा. इसलिए उनके फंड को फ्रीज कर दिया, ताकि कोई मिसयूज ना कर पाए. काफी कोशिशों के बाद भी जब ग्राहक से संपर्क नहीं हो पाया, तो हमने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस की सहायता से पता चला कि फ्रीज की गई रकम साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल होनी. जिसे हमने रोक दिया.'

गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई: गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा "हमारे पास डिजिटल अरेस्ट का केस आया जिसमें एक सीनियर सिजिटन को अपराधियों ने सीबीआई के सीनियर अफसर बनक कर कॉल की. जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका आधार कार्ड किसी गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल हो रहा है. बुजुर्ग उनके झांसे में आ गए. जिसके बाद अपराधियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया. अपराधी बुजुर्ग से कई बार में करीब 60 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा चुके थे. जब ठगों ने 6 करोड़ की डिमांड की, तो बुजुर्ग ने अपने म्यूचुअल फंड को तुड़वाकर बैंक में डलवाया. जब उस राशि को बुजुर्ग ठगों को भेजने वाले थे तो बैंक मैनेजर को इतनी राशि डलवाने पर शक हुआ. उसने पुलिस को सूचना दी. हमारी टीम ने जब वेरीफाई किया तो पता चला कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है. इस तरह से पुलिस ने 6 करोड़ को तो रोक ही लिया. साथ में उन पैसों को भी फ्रीज करा दिया जो बुजुर्ग ने ट्रांसफर किए थे. बैंक मैनेजर की इस सतर्कता के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है."

बैंक कर्मचारियों से पुलिस की अपील: गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि बैंक अधिकारी या कर्मचारी किसी भी खाते में संदिग्ध लेनदेन दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और ठगी की राशि पीड़ित को लौटाई जा सके. फर्जी या किराए के पते पर खोले गए म्यूल अकाउंट्स पर निगरानी रखने, नए या कमजोर वित्तीय स्थिति वाले खातों में अचानक बड़े लेनदेन की जांच करने और शाखा स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए संदिग्ध खातों की मासिक समीक्षा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के तहत हरियाणा पुलिस की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 जिलों में 289 अपराधी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- सोनीपत में लिंगानुपात फिर गिरा, 901 से 890 पर पहुंचा आंकड़ा, कैबिनेट मंत्री बोले- "लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई"