रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को 8 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार करने का डर दिखा हड़पे 86 लाख

अजमेर साइबर थाना में हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि किशनगढ़ मदनगंज निवासी संपत लाल बैंक से सेवानिवृत हैं. इनके साथ 86 लाख रुपए से अधिक रकम का साइबर फ्रॉड हुआ है. फ्रॉड ने पीड़ित को व्हाट्सएप कॉल पर कहा कि तुम्हारे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और पुलिस कभी भी तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है. पीड़ित संपत लाल महेश्वरी ने डर से अपनी एफडी तुड़वाकर उसके बताए खातों में रकम ट्रांसफर कर दी. साथ ही फ्रॉड ने पीड़ित की पर्सनल सभी दस्तावेज भी हासिल कर लिए. ठगों ने सीबीआई कमिश्नर के नाम से कॉल किया था. मामले में मदनगंज थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं.

अजमेर : किशनगढ़ में रहने वाले सेवानिवृत्ति बैंक कर्मचारी को सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है. सीबीआई अधिकारी के नाम से साइबर ठगों ने सेवानिवृत्ति बैंक कर्मचारियों को इतना डराया कि उससे 86 लाख 70 हजार रुपए अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए. पीड़ित ने अजमेर के साइबर थाना में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

किशनगढ़ निवासी संपत लाल महेश्वरी की ओर से साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. उनके व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से जय हिंद लिखा हुआ मैसेज आया. पीड़ित कुछ समझ पाता इससे पहले ही व्हाट्सएप कॉल आया. कॉलर ने अपना नाम दिल्ली पुलिस में सीनियर ऑफिसर विजय कुमार बताया. साइबर थाने में दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि कॉलर ने उससे कहा कि एयरपोर्ट पर सदाकत खान नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में आरोपी है. आरोपी के घर की जब तलाशी ली गई तो 180 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, उन बरामद एटीएम में एक एटीएम आपके नाम से भी है.

सीबीआई अधिकारी के नाम से डराया : अफसरी रौब और गिरफ्तारी का डर पीड़ित पर हावी हो गया. पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि कॉलर ने उससे कहा कि सदाकत खान ने आपका आधार कार्ड और एटीएम लिया है, इसकी एवज में आपको 10 फीसदी यानी 35 लाख रुपए रकम भी आरोपी ने दी है. एटीएम कार्ड का आरोपी ने उपयोग किया है, जिसमें 155 ट्रांजैक्शन हुए हैं. कॉलर की ओर से उसे डरा धमकाकर पर्सनल डॉक्यूमेंट भी मांगे गए. इसके बाद कॉलर ने मामला सीबीआई में ट्रांसफर होने की बात कहकर एक अन्य महिला से बात करवाई. महिला ने अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि उसके खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें उसे 3 साल तक कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है.

8 दिन में 86 लाख 70 हज़ार रुपए ठगे : पीड़ित ने बताया कि बचाव के लिए फ्रॉड ने व्यक्तिगत जानकारी और कोर्ट में जमा करवाने के लिए रकम भी मांगी. डर के कारण उसने शुरुआत में 85 हजार रुपए कॉलर की ओर से बताए हुए बैंक खाते से ट्रांसफर करवा दिए. पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 8 दिन तक साइबर ठग ने उसे डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान महिला कॉलर ने पीड़ित की सारी पर्सनल जानकारी ले ली. इस दौरान ही उसे डरा धमका कर 86 लाख 70 हजार रुपए अलग-अलग बैंक खाता में ट्रांसफर करवा लिए. यह रकम उसने अपने बैंक में जमा 18 एफडी तुड़वाकर आरोपियों के बताए बैंक खातों में स्थानांतरण की थी.