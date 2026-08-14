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IPS अधिकारी बन व्यक्ति को किया डिजिटल अरेस्ट, फर्जी खाते में करोड़ों की ठगी का डर दिखाकर ऐंठे 10 लाख

मुंडावर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पीड़ित के साथ डिजिटल अरेस्ट होने की सूचना मिली. पीड़ित व्यक्ति से संपर्क किया गया और उसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित सामने बैठे साइबर ठगों को पुलिस की वर्दी में अधिकारी मानने लगा. कई कोशिशों के बाद पीड़ित को समझ में आया कि साइबर ठगों ने उसे अपने जाल में फंसा कर डिजिटल अरेस्ट किया और उसके साथ साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया. जानकारी में सामने आया कि साइबर ठगों ने अपने खाते में 10 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से करवा लिए. पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है. फिलहाल पुलिस बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स को खंगालने में लगी हुई है.

खैरथल-तिजारा : जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र अंतर्गत पेहल गांव के निवासी व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़ित को आईपीएस अधिकारी बन करोड़ों की राशि की ठगी के मामले में फंसाने का डर दिखाया और उससे 10 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया. हालांकि, पुलिस की तत्परता व सूझबूझ से आरोपी के साथ बड़ी राशि की ठगी होने से बच गई. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

आईपीएस अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट : पीड़ित देशराज ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. कुछ देर बाद सामने पुलिस की वर्दी में एक अधिकारी दिखाई दिया. अधिकारी ने खुद को दिल्ली में आईपीएस होना बताया. साइबर ठगों ने पीड़ित को उनके आधार कार्ड से दिल्ली में फर्जी बैंक खाता खुलने की कहकर डराया और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से बड़ी रकम ऐंठने की कोशिश की.

करोड़ों की धोखाधड़ी में जेल व जुर्माने के दिखाया डर : थानाधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि साइबर ठगों ने पीड़ित को पहले डिजिटल अरेस्ट किया, इसके बाद उसे डराने के लिए उसके फर्जी खाते में करोड़ों की ठगी होने की बात कही. डराने के लिए साइबर ठगों ने पीड़ित को इस प्रकरण में कई साल की सजा व लाखों रुपए जुर्माना की कहकर डराया. साथ ही इस प्रकरण से बचने के लिए 10 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए.

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जेवरात बेचने निकला पुलिस की तत्परता से बचा : थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि साइबर ठगों ने 10 लाख रुपए के बाद पीड़ित से और भी राशि ट्रांसफर करवाने को कहा, लेकिन पैसे नहीं होने के चलते आरोपी अपने घर के जेवरात बचने के लिए निकला. पीड़ित सोना बेचकर रकम साइबर ठगों को ट्रांसफर करने के प्रयास में था, लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने पीड़ित को समझाइश की और बड़ी ठगी होने से बचाया. पीड़ित से जेवरात लेकर परिजनों को सुपुर्द गए. उन्होंने बताया कि इन दिनों नए-नए तरीके अपनाकर साइबर ठगी में लोगों को फंसा रहे हैं. व्यक्ति किसी भी संदिग्ध वीडियो कॉल से घबराएं नहीं. साथ ही कोई भी अधिकारी बनकर किसी प्रकरण में कार्रवाई का डर दिखाकर कोई रुपए ट्रांसफर करने की कहे, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें.