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डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, बिलासपुर पुलिस ने किया 2 को अरेस्ट

बिलासपुर: रेंज साइबर थाना बिलासपुर ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी

आज दिन दो आरोपियों को पकड़ा गया उनको पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. दरअसल, 20 अप्रैल 2026 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शांतिनगर, मंगला चौक के रहने वाली 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला के मोबाइल पर साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो कॉल किया था. आरोपियों ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को झूठे मामले में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी. करीब 2 घंटे 16 मिनट तक महिला को डिजिटल अरेस्ट में रखकर मानसिक दबाव बनाया गया और अलग-अलग बैंक खातों में करीब 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार ट्रांसफर करा लिए गए.



मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज साइबर थाना ने तकनीकी जांच, बैंकिंग ट्रेल और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर लगातार विवेचना की. जांच के दौरान पुलिस ने पहले 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की बाद मिले नए साक्ष्यों के आधार पर नागपुर (महाराष्ट्र) निवासी राहुल प्रकाश कामडी और बंसत नगर अंजनी नागपुर के गौरव रमाकांत मिश्रा को गिरफ्तार किया.

कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी या एनसीबी फोन या वीडियो कॉल के जरिए किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती. यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी या मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर पैसे मांगता है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराएं: गगन कुमार, सीएसपी, बिलासपुर

डिजिटल अरेस्ट का जाल कैसे करता है काम

जालसाज फोन कॉल या मैसेज के जरिए बताते हैं कि आपका आधार नंबर किसी अवैध गतिविधि या मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है.

व्हाट्सएप या स्काइप पर फर्जी पुलिस स्टेशन या सरकारी दफ्तर के बैकग्राउंड में वीडियो कॉल कर पीड़ित को डराते हैं.

पीड़ित को कैमरे के सामने बने रहने का आदेश देते हैं और केस रफा-दफा करने के नाम पर मोटी रकम मांगते हैं.

बचाव और सुरक्षा कैसे करें