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1.47 करोड़ की साइबर ठगी केस में आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार, महिला को 12 दिनों तक रखा था डिजिटल अरेस्ट

देहरादून: डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 47 लाख रुपए की ठगी करने वाले को उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी के बैंक खाते में साइबर ठगी से प्राप्त 50 लाख रूपएकी धनराशि ट्रांसफर हुई थी. कोर्ट से आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2025 रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त कुलपति को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर साइबर धोखाधड़ी की गई थी. आरोपियों ने पीड़िता वरिष्ठ नागरिक को 12 दिनों तक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया था.

जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में नैनीताल निवासी पीड़िता ने साइबर क्राइम स्टेशन रुद्रपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता अपनी शिकायत में बताया था कि अपराधियों ने खुद को महाराष्ट्र साइबर क्राईम से बताते हुए पीड़िता के नाम पर खुले बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 60 करोड रुपये की लेन-देन होने की बात कही गई, जिसके लिए साइबर अपराधियों ने पीड़िता के खातों का ऑनलाइन वैरिफिकेशन किए जाने के नाम पर व्हाट्सएप कॉल पर ही 12 दिनों तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट करते हुए अलग-अलग खातों में कुल 1.47 करोड़ रूपये की धनराशि धोखाधड़ी से जमा कराई गई थी.

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि राज्य एसटीएफ की साइबर टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए डिजिटल अरेस्ट से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में 50 लाख रुपए के लाभार्थी खाताधारक फरार आरोपी भूपेंद्र सिंह को हरियाणा राज्य से गिरफ्तार किया है. इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका हैं.