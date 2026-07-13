1.47 करोड़ की साइबर ठगी केस में आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार, महिला को 12 दिनों तक रखा था डिजिटल अरेस्ट
आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2025 में रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त कुलपति से 1.47 करोड़ रुपए की ठगी की थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 13, 2026 at 4:34 PM IST
देहरादून: डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 47 लाख रुपए की ठगी करने वाले को उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी के बैंक खाते में साइबर ठगी से प्राप्त 50 लाख रूपएकी धनराशि ट्रांसफर हुई थी. कोर्ट से आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.
आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2025 रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त कुलपति को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर साइबर धोखाधड़ी की गई थी. आरोपियों ने पीड़िता वरिष्ठ नागरिक को 12 दिनों तक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया था.
जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में नैनीताल निवासी पीड़िता ने साइबर क्राइम स्टेशन रुद्रपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता अपनी शिकायत में बताया था कि अपराधियों ने खुद को महाराष्ट्र साइबर क्राईम से बताते हुए पीड़िता के नाम पर खुले बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 60 करोड रुपये की लेन-देन होने की बात कही गई, जिसके लिए साइबर अपराधियों ने पीड़िता के खातों का ऑनलाइन वैरिफिकेशन किए जाने के नाम पर व्हाट्सएप कॉल पर ही 12 दिनों तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट करते हुए अलग-अलग खातों में कुल 1.47 करोड़ रूपये की धनराशि धोखाधड़ी से जमा कराई गई थी.
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि राज्य एसटीएफ की साइबर टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए डिजिटल अरेस्ट से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में 50 लाख रुपए के लाभार्थी खाताधारक फरार आरोपी भूपेंद्र सिंह को हरियाणा राज्य से गिरफ्तार किया है. इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका हैं.
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने जनता से अपील की है कि
- अपना बैंक खाता किसी अन्य को उपयोग के लिए न दें.
- कमीशन और किराये पर खाता देना भी अपराध है.
- ATM कार्ड, OTP, PIN, UPI PIN साझा न करें.
- अज्ञात धनराशि आने पर तुरंत बैंक या पुलिस को सूचित करें.
- अंजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से बात न करें, न ही कोई सूचना/दस्तावेज दें.
- यदि कोई आपको पुलिस, सीबीआई, ईडी आदि का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करने को डराये धमकाये तो घबरायें नहीं, कोई भी एजेन्सी ऑनलाइन गिरफ्तार नहीं करती है.
- किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरों, फर्जी साईट धनराशि दोगुना करने के प्रलोभनों में न आए.
- साथ ही फर्जी निवेश ऑफर जैसे YouTube like सब्सक्राइब, टेलीग्राम आधारित निवेश वेबसाइट ऑफर में निवेश न करें.
- गूगल से कोई भी कस्टमर केयर नम्बर को सर्च न करें.
पुलिस का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है. स्कैमर्स वेबसाइट्स और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे-छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं. कम समय में अधिक लाभ के चक्कर में इन्वेस्ट ना करें व शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को सम्पर्क करें. वित्तीय साईबर अपराध घटित होने पर तुरन्त 1930 नंबर या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.
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