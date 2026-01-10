ETV Bharat / state

सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अधिकारी को Digital Arrest कर 68 लाख ठगे, सीबीआई अफसर बनकर डराया

प्रतापनगर थाना ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )

उदयपुर : मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने सुनियोजित साजिश के तहत करीब 68 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना लिया. ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मजिस्ट्रेट बताकर दंपती को 8-10 दिनों तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा. DSP जांच अधिकारी विनय चौधरी ने बताया कि मामला सामने आने के साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. अलग-अलग एंगल से पूरी जांच की जा रही है. उदयपुर निवासी 68 वर्षीय भरत व्यास जो MLSU में वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर कार्यरत रह चुके हैं. साइबर पुलिस थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के अनुसार 28 दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया. जिसमें उनके नाम पर शिकायत दर्ज होने की बात कही गई. इसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति ने खुद को दिल्ली सीबीआई का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें फंसाने की बात कही. इसे भी पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ की ठगी: बैंक खाता किराए पर देने वाला आरोपी गिरफ्तार