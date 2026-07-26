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श्रावणी मेला 2026: जसीडीह रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डिजी लॉकर, श्रद्धालुओं को मिली बड़ी राहत

देवघर में अब बिना चाबी और चोरी की चिंता के सुरक्षित रहेगा सामान, ओटीपी आधारित सुविधा से यात्रियों को मिल रही सहूलियत

श्रावणी मेला 2026
श्रावणी मेला में डिजी लॉकर शुरू होने से श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 4:37 PM IST

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देवघर: श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की एजेंसियां भी लगातार आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी हैं. इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन ने जसीडीह रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की है, जिससे देवघर आने वाले यात्रियों और कांवरियों को बड़ी राहत मिल रही है.

पहले चोरी और चाबी खोने का डर रहता था

नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालु अब अपना सामान सुरक्षित तरीके से स्टेशन पर रखकर निश्चिंत होकर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना के लिए जा सकते हैं. पहले स्टेशन पर सामान रखने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को बैग और अन्य सामान साथ लेकर घूमना पड़ता था. बाद में चेन से सामान बांधकर रखने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें चोरी और चाबी खोने का डर बना रहता था. डिजी लॉकर की शुरुआत के बाद इन समस्याओं से काफी हद तक निजात मिल गई है. यह सुविधा पूरी तरह डिजिटल है. यात्रियों के मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाता है, जिसके माध्यम से लॉकर संचालित होता है. इससे न तो चाबी रखने की आवश्यकता होती है और न ही सामान की सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है.

जानकारी देते यात्री और जानकार (Etv Bharat)

अलग-अलग आकार के डिजी लॉकर उपलब्ध हैं

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक्सपर्ट अमन मिश्रा ने बताया कि स्टेशन पर अलग-अलग आकार के डिजी लॉकर उपलब्ध हैं, जिनमें छोटे से लेकर बड़े सामान तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं. लॉकर के उपयोग के लिए यात्रियों को निर्धारित शुल्क देना होता है और लॉकर के आकार के अनुसार किराया तय किया गया है. हालांकि, यात्रियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में डिजी लॉकर की संख्या काफी कम है और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है. यात्रियों ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 200 से 300 अतिरिक्त लॉकर लगाए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिल सके.

सामान सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है

गौरतलब है कि देवघर आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक ही दिन में बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण और पूजा-अर्चना कर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं. ऐसे श्रद्धालुओं के लिए सामान सुरक्षित रखना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में डिजी लॉकर की यह सुविधा उनकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. वहीं रेलवे प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इस व्यवस्था का और विस्तार किया जाएगा, ताकि यात्रियों को बेहतर और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके.

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