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आस्था का महाकुंभ: डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा शुरू, प्रशासन का अनुमान- इस बार जुटेंगे करीब 10 लाख श्रद्धालु

ध्वज पूजन के बाद शुरू हुई यात्रा : पदयात्रा रवाना होने से पहले ताड़केश्वर मंदिर परिसर में मुख्य ध्वज की विधिवत पूजा-अर्चना की गई. संत-महंतों की अगुवाई में करीब सवा मीटर के मुख्य ध्वज का पूजन हुआ. इसके बाद जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का जत्था डिग्गीपुरी के लिए रवाना हुआ. पदयात्रा में भगवा और पंचरंगा ध्वजों के साथ बैंड-बाजे, भजन मंडलियां और आकर्षक झांकियां शामिल रहीं. शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण सहित विभिन्न धार्मिक प्रसंगों पर आधारित झांकियों ने यात्रा में भक्ति के अलग-अलग रंग भर दिए. रास्तेभर भजनों और धार्मिक कार्यक्रमों के बीच श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे. गलता तीर्थ से जुड़े अवधेशाचार्य ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था इस यात्रा में साफ नजर आती है. कोई नंगे पैर तो कोई कनक दंडवत करते हुए डिग्गी पहुंच रहा है. उनके मुताबिक ये केवल एक पदयात्रा नहीं, बल्कि सनातन परंपरा और श्रद्धा के समर्पण का उदाहरण है.

30-35 श्रद्धालुओं से शुरू हुई यात्रा, अब बनी लक्खी पदयात्रा : डिग्गी कल्याणजी की इस पदयात्रा का इतिहास करीब छह दशक पुराना है. पदयात्रा संयोजक श्रीजी शर्मा के अनुसार वर्ष 1965 में चौड़ा रास्ता निवासी रामेश्वरलाल शर्मा ने इस यात्रा की शुरुआत की थी. राजपरिवार की जनानी ड्योढ़ी में खबर नवीस के पद पर कार्यरत रामेश्वरलाल शर्मा की कोई संतान नहीं थी. उन्होंने कल्याण धणी से पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी. मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने जयपुर से डिग्गीपुरी तक करीब 24 कोस की पैदल यात्रा शुरू की. उन्होंने बताया कि पहली बार इस यात्रा में करीब 30-35 श्रद्धालु शामिल हुए थे. समय के साथ कल्याणजी महाराज के प्रति आस्था बढ़ती गई और ये छोटी सी पदयात्रा आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गई है. आज इस पदयात्रा में बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं. कई श्रद्धालु नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं तो कुछ कनक दंडवत करते हुए डिग्गीपुरी की ओर बढ़ रहे हैं.

हर साल की तरह इस बार भी डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. सोमवार देर रात से ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु जयपुर पहुंचने लगे थे. कई श्रद्धालुओं ने मंदिरों और धर्मशालाओं में रात बिताई और मंगलवार सुबह पदयात्रा में शामिल हुए. प्रशासन के अनुमान के मुताबिक इस बार डिग्गी में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

जयपुर : 'बाजै छै नौबत बाजा म्हारा डिग्गीपुरी का राजा...' की स्वर लहरियों और कल्याणधणी के जयकारों से मंगलवार को छोटी काशी गूंज उठी. हाथों में भगवा और पंचरंगा ध्वज, जुबां पर कल्याण धणी के जयकारे और आंखों में डिग्गी कल्याणजी महाराज के दर्शन की ललक लिए हजारों श्रद्धालु जयपुर से डिग्गीपुरी की ओर पैदल रवाना हुए. चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से लक्खी पदयात्रा की शुरुआत हुई. पदयात्रा शुरू होते ही शहर की सड़कों पर आस्था का सैलाब नजर आया.

पांच दिन में डिग्गीपुरी पहुंचेंगे श्रद्धालु : जयपुर से डिग्गी तक की पदयात्रा पांच दिन में पूरी होगी. रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख पड़ाव निर्धारित किए गए हैं.

18 अगस्त : मदरामपुरा

19 अगस्त : हरसूलिया

20 अगस्त : फागी

21 अगस्त : चौसला

22 अगस्त : डिग्गीपुरी पहुंचेंगे पदयात्री

22 अगस्त को डिग्गीपुरी पहुंचने के बाद श्रद्धालु कल्याणजी महाराज के दर्शन करेंगे. श्रद्धालु गंगोत्री से लाए गए गंगाजल से कल्याणजी महाराज का अभिषेक भी करेंगे. जयपुर के अलावा टोंक, उनियारा, केकड़ी, कोटा और आसपास के अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा से जुड़ेंगे.

संत महंतों के अलावा कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

हजारों भंडारे, जगह-जगह सेवा शिविर : पदयात्रियों की सेवा के लिए जयपुर से डिग्गी तक पूरे मार्ग में बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं. हजारों भंडारे लगाए गए हैं. कई जगहों पर हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर सेवा शिविर नजर आ रहे हैं. श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, चाय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. इन भंडारों में पारंपरिक भोजन के साथ बर्गर, पावभाजी और अन्य खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है. बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पदयात्रियों की सेवा में जुटे हैं. खास बात ये है कि सेवा का बड़ा हिस्सा स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की ओर से ही संचालित किया जाता है. सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों से शुरू हुई ये यात्रा आज लाखों श्रद्धालुओं तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा की विशेषता ये है कि किसी एक संगठन के स्तर पर नहीं, बल्कि जनता ही जनता की सेवा करती है.

1981 की बाढ़ में भी नहीं थमी थी आस्था : डिग्गी पदयात्रा से कई ऐतिहासिक प्रसंग जुड़े हैं. वर्ष 1981 में आई भीषण बाढ़ के दौरान मासी और बांडी नदियों में पानी का तेज बहाव था. इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने डिग्गी की ओर बढ़ना जारी रखा. यात्रा संयोजक श्रीजी शर्मा के अनुसार उस दौरान यात्रा में शामिल आठ श्रद्धालु बह गए थे, जिन्हें बाद में प्रशासन की मदद से बचाया गया. इस घटना के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई. इसके विपरीत डिग्गी कल्याणजी के प्रति लोगों की मान्यता और मजबूत होती चली गई. आज भी श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर नंगे पैर, दंडवत या अन्य संकल्पों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं.

डिग्गी कल्याण पदयात्रा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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सनातन संस्कृति और आस्था का उदाहरण है डिग्गी यात्रा : पदयात्रा के ध्वज पूजन के दौरान मौजूद रहे उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा वर्षों से निकल रही है और भगवान के प्रति लोगों की गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई है. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग किया जा रहा है, ताकि किसी पदयात्री को परेशानी न हो. वहीं विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि डिग्गी कल्याणजी की यात्रा सनातन संस्कृति और परंपराओं का उदाहरण है. कोई पैदल चलकर, कोई कनक दंडवत करते हुए तो कोई भोग-प्रसाद अर्पित कर भगवान की आराधना करता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन लोगों को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं. इसी तरह विधायक अमीन कागजी ने कहा कि जयपुर का परकोटा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है. अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोग अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति आस्था रखते हैं. डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा के दौरान शहर में धार्मिक सौहार्द और आपसी सहयोग की विशेष अनुभूति होती है. उन्होंने कहा कि सनातन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली भी है.

उपमुख्यमंत्री ने किया ध्वज पूजन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पदयात्रा के चलते जयपुर में ट्रैफिक डायवर्जन : लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात व्यवस्था की है. टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, सांगानेर सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है. पदयात्रा के दौरान जेएलएन मार्ग और टोंक रोड पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी. रामबाग चौराहा से जेडीए चौराहा की ओर जाने वाले यातायात को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा. टोंक फाटक पुलिया से बजाज नगर थाने के सामने, बजाज नगर तिराहा, गोपालपुरा पुलिया, ओटीएस चौराहा, दुर्गापुरा से एसएल कट, पुराने बाईपास क्लोवर लीफ और जवाहर सर्किल की ओर यातायात संचालित किया जाएगा. इसी तरह आरोग्य पथ तिराहा से सूचना केंद्र, त्रिमूर्ति सर्किल से गोविंद मार्ग, जेडीए चौराहा से शांति पथ, गांधी सर्किल से झालाना बाईपास, ओटीएस चौराहा से केवी-3 तिराहा और जवाहर सर्किल से हनुमान तिराहा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा.

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रोडवेज ने भी बढ़ाई तैयारी : डिग्गी कल्याणजी महाराज का मेला 23 अगस्त तक चलेगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज की ओर से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा. सिंधी कैंप बस स्टैंड से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है. वैशाली डिपो की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा मेला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. डिग्गी मेला ग्राउंड में टिकट कैश जमा केंद्र बनाने के साथ बसों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है. वैशाली डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीना व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पदयात्रा के कारण रोडवेज बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है. सिंधी कैंप से टोंक रोड की ओर जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, एमईएस तिराहा, अजमेर रोड, सोडाला, 200 फीट चौराहा और रिंग रोड होते हुए टोंक की ओर संचालित होंगी.

वहीं टोंक रोड से सिंधी कैंप की ओर आने वाली बसों को गोनेर तिराहा, महात्मा गांधी रोड, महल रोड, हनुमान तिराहा, अपेक्स सर्किल, रॉयल्टी तिराहा, जवाहर नगर बाईपास, टीला नंबर 7, शांति पथ, जे.डी.ए. चौराहा, त्रिमूर्ति सर्किल, नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-पॉइंट, चौमूं हाउस चौराहा और गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा होते हुए संचालित किया जाएगा. टोंक रोड पर चलने वाली सिटी और मिनी बसों को भी जरूरत के अनुसार नारायण सिंह तिराहा से त्रिमूर्ति सर्किल, जेएलएन मार्ग, जवाहर सर्किल और तारों की कूंट होते हुए टोंक रोड की ओर भेजा जाएगा.