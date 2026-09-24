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आत्मशुद्धि का महापर्व है दशलक्षण, सिर्फ धार्मिक ही नहीं पर्युषण का है वैज्ञानिक महत्व

जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के मानने वालों के दस दिनों तक चलने वाला पर्युषण पर्व. सागर और टीकमगढ़ जिले में उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया पर्यूषण. राजेश की रिपोर्ट.

Paryushan Parv
पर्युषण पर्व की धूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:01 PM IST

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टीकमगढ़/सागर: जैन धर्मावलंबियों के दशलक्षण महापर्व की इन दिनों देश-दुनिया के साथ मध्य प्रदेश में धूम मची हुई है. जैन धर्मावलंबी पूरे मनोयोग और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं. जैन समाज में पर्युषण पर्व को आत्म शुद्धि संयम तप और धर्म साधना का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. यह केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने और कर्मों की निर्जरा करने का अवसर है.

जैन धर्म में पर्युषण पर्व यानि दशलक्षण पर्व का विशेष महत्व है, विशेष तौर पर जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय दस दिन के इस पर्व को विशेष रूप से मनाता है. तप, साधना और व्रत के माध्यम से आत्मशुद्धि, संयम और आत्मचिंतन के कार्य करता है. इस पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो सर्वविदित है, लेकिन इस पर्व के कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं.

मध्य प्रदेश में पर्युषण पर्व की धूम (ETV Bharat)

सामान्य तौर पर ऋतु परिवर्तन के समय आने वाले इस पर्व में व्रत और उपवास के जरिए जैन अनुयायी अपने शरीर की आंतरिक क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं. साधना और तप के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं. दशलक्षण पर्व के वैज्ञानिक महत्व की बात करें, तो वैज्ञानिक इसे मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजदीक मानते हैं. विशेष तौर पर दशलक्षण पर्व में जैन धर्म के अनुयायी 10 उत्तम गुणों को आत्मसात करने के लिए आराधना करते हैं.

Paryushan Parv
पर्युषण पर्व की धूम (ETV Bharat)

कब और क्यों मनाया जाता है पर्युषण पर्व

पर्युषण (दशलक्षण) पर्व की बात करें, तो जैन दर्शन में 10 विशिष्ट गुण माने गए हैं. इन गुणों को धारण करने के लिए जैन अनुयायी इन दस दिनों में विशेष आराधना करते हैं. ये पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से शुरू होकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है.

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पर्युषण पर्व की धूम (ETV Bharat)

तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के मंत्री डॉ. संजीव सराफ कहते हैं "जैन धर्म में दशलक्षण पर्व को सबसे बड़ा पर्व माना गया है. ये पर्व प्रलयकाल के बाद भाद्रपद में मनाया जाता है. वैसे तो ये पर्व साल में तीन बार आता है, लेकिन भाद्रपद में मनाने के पीछे ये कारण माना जाता है कि प्रलयकाल के बाद का काल नवीन जीवन का आरंभ माना जाता है. इन 10 लक्षणों में से एक लक्षण उत्तम क्षमा की होती है. जो पहले और अंतिम दिन मनाया जाता है. इसके तहत पिछले वर्ष जाने- अंजाने में जो गलतियां हुई हैं, उनको माफ किया जाता है और माफी मांगी जाती है, जिसे उत्तम क्षमा कहते हैं. ये भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुम्बकम् और जिओ और जीने दो की भावना प्रफुल्लित और आनंदित करता है और दूसरो को क्षमा कर और अपनी गलतियों की क्षमा मांग कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है."

दशलक्षण पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

जिनवाणी संरक्षण और प्रबंधन समिति की राष्ट्रीय संयोजक दीपाली जैन कहती हैं "पर्यूषण पर्व को दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है. जिसमें महत्वपूर्ण 10 लक्षण बताए गए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं. इस पर्व को जैन धर्म में सबसे महान पर्व माना गया है. इसमें आमोद प्रमोद, नाच गाना नहीं होता है, इसमें आत्म शुद्धि और आत्म कल्याण के लिए दस लक्षण धारण किए जाते हैं. इसके लिए नियमित एकासन और कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं. साथ ही बाहर के खानपान के साथ आलू, प्याज और हरी सब्जियों का त्याग करते हैं. व्रत में ऐसा खानपान धारण किया जाता है, जो अहिंसक तरीके से तैयार हुआ हो."

Paryushan Parv
आत्मशुद्धि का महापर्व है दशलक्षण पर्व (ETV Bharat)

"भगवान महावीर के जिओ और जीने दो और अहिंसा परमोधर्म के संदेश को अंगीकार करना दशलक्षण पर्व में जरूरी है. देश और समाज के प्रत्येक वर्ग को ये संदेश देते हैं कि ये प्रकृति हर किसी को जीने का संदेश देती है. सभी को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और मोक्ष मार्ग के लिए दशलक्षण पर्व आत्मा में संयम, तप और ब्रह्मचर्य जैसे गुणों को धारण करने की शक्ति देता है. हम लोगों से जो गलती होती है और कोई हमारे साथ गलत करता है, तो हम उत्तम क्षमा के जरिए सभी को क्षमा करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं."

दशलक्षण पर्व का वैज्ञानिक महत्व

आईआईटी रुड़की के भौतिक विज्ञानी प्रो. अशोक कुमार जैन कहते हैं "दशलक्षण जैन धर्म का अत्यंत विशिष्ट पर्व है, जिसकी परंपरा अति प्राचीन है. तत्वार्थ सूत्र में दश लक्षणों का उल्लेख मिलता है. जिससे इसकी वैचारिक परंपरा को करीब 2 हजार वर्ष पूर्व तक का माना जा सकता है. मेरे विचार में दशलक्षण प्राचीन पर्व नहीं है, बल्कि शाश्वत पर्व है, क्योंकि इसका विषय मनुष्य का अंतर्मन और आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, जो समय के साथ बिल्कुल नहीं बदली हैं."

"पर्यूषण पर्व के दस दिनों में 10 गुणों का चिंतन और अभ्यास करते हैं, जो हमारे अंतर्मन से जुड़े हैं. यहीं इसका वैज्ञानिक पक्ष रोचक हो जाता है. आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस में भी आत्म जागरूकता, भावनात्मक विनियमन, आत्म नियंत्रण और चेतना संयम मानव व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. उपवास और तप केवल भोजना छोड़ना नहीं है, बल्कि उसका गहरा संदेश है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं होता है. मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वामी बने, दास नहीं. आज विश्व भर में जो संघर्ष दिख रहे हैं, उनकी जड़ क्रोध, अहंकार, लोभ, अधिकार, असंतोष और प्रतिशोध से जुड़ी है. दशलक्षण इनका समाधान बाहर से नहीं, भीतर से शुरू करता है."

दिगंबर परंपरा के दशलक्षण पर्व की दुनिया भर में धूम

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और सागर सहित अलग-अलग जिलों मे पर्युषण पर्व की धूम देखने को मिल रही है. देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों में बसे जैन समाज के लोग भी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं. मंदिरों में चल रहे इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा है.

दुख से बचने के लिए दशलक्षण पर्व के सभी दस धर्म महत्वपूर्ण

जैन धर्म के विद्वान पंडित बृजेश कुमार शास्त्री ने बताया "पर्युषण पर्व के दिनों में श्रावक-श्राविकायें मंदिर में जाकर बड़े भक्ति भाव से पूजा-अर्चना विधान आदि करते हैं. तत्पश्चात तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का वाचन किया जाता है. शाम को जिनेंद्र देव की महाआरती भक्ति भाव के साथ की जाती है उसके बाद धर्म सभा होती है. संसार में जितने भी जीव हैं किसी न किसी तरह से दुखी हैं और सभी इससे बचना चाहते हैं. इनसे बचने के लिए इस दशलक्षण पर्व के सभी भेद बहुत महत्वपूर्ण हैं."

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