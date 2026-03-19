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हाईकोर्ट में पेश हुए डीआईजी तकनीकी, सीसीटीएनएस को लेकर जानिए क्या बताया; घर में घुसकर हमला करने वाले को मिली जमानत

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीआईजी तकनीकी आशीष तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए. उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर हो रही ​तकनीकी खामियों पर पिछले आदेश के अनुपालन में हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा था.

डीआईजी तकनीकी आशीष तिवारी ने स्पष्ट किया कि पूर्व में एडीजी तकनीकी द्वारा दी गई जानकारी में कुछ भ्रम था. फिलहाल संयुक्त निदेशक अभियोजन को सीसीटीएनएस के माध्यम से अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पहुंचा दी गई है.

निदेशक अभियोजन ललित मांगर ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि प्रयागराज या अन्य कार्यालयों से अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराकर अभियोजन पक्ष के काम में तेजी लाई जाएगी, ताकि न्यायालयों को समय पर आपराधिक इतिहास उपलब्ध हो सके. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर आपराधिक इतिहास की उपलब्धता की विरोधाभासी जानकारी के लिए हाईकोर्ट ने एडीजी तकनीकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया था.

इसके बाद न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मामले में सुनवाई करते हुए गोरखपुर के खजनी थाने में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज मुकदमे के आरोपी गणेश शंकर तिवारी की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली. याची के अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने जमानत के समर्थन में कहा कि ​एफआईआर में लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और साथ ही ​घायलों की चोटें सामान्य हैं.