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DIG तरुण नायक बने मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकृत प्रवक्ता, सीएम मोहन यादव के निर्देश पर फैसला

PHQ से आदेश जारी, तरुण नायक एमपी पुलिस के प्रवक्ता ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश पुलिस ने मीडिया से संवाद के लिए अब एक अधिकृत प्रवक्ता की जिम्मेदारी तय कर दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी डीआईजी तरुण नायक को प्रदेश पुलिस का अधिकृत प्रवक्ता नियुक्त किया है. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने 16 नवंबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं.

PHQ से आदेश जारी, तरुण नायक एमपी पुलिस के प्रवक्ता दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में विभाग की ओर से एक अधिकृत प्रवक्ता नियुक्त करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीआईजी तरुण नायक को यह जिम्मेदारी सौंपी है. पीएचक्यू हेडक्वार्टर से जारी आदेश में लिखा गया है, '' प्रदेश में समय-समय पर होने वाली घटनाओं व कानून व्यवस्था से जुड़ी ब्रीफिंग प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देने के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक तरुण नायक को अधिकृत प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है.''