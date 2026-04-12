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लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों का अनुसंधान होगा तेज, डीआईजी कर रहे समीक्षा

पलामूः लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों के अनुसंधान की समीक्षा की जा रही है. पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं.

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के अलग-अलग पुलिस अनुमंडल में लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों की स्थिति देखी जा रही है. लैंगिक अपराध से जुड़े दुष्कर्म और पॉक्सो के मामले में पुलिस को 60 दिनों के अंदर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना है. लेकिन कई मुकदमों के अनुसंधान में लापरवाही बरती जा रही है और पुलिस अधिकारी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं.

गढ़वा और लातेहार में 70 प्रतिशत मुकदमों की चार्जशीट चार दिनों के अंदर दाखिल हो रही है. जबकि पलामू में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत के करीब है. पुलिस मुकदमों की समीक्षा कर रही है.

पलामू रेंज में हालात को बेहतर करने के लिए डीआईजी किशोर कौशल ने मुकदमों की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा शुरू की है. पलामू रेंज में अनुसंधान के औसत को 90 प्रतिशत से अधिक ले जाने का टारगेट रखा गया है. हालांकि झारखंड में लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों का अनुसंधान और चार्जशीट दाखिल करने का औसत 60 प्रतिशत है.