लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों का अनुसंधान होगा तेज, डीआईजी कर रहे समीक्षा

लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों का अनुसंधान होगा तेज, डीआईजी कर रहे समीक्षा
पलामू प्रमंडल में हो रहे अपराध को लेकर पुलिस मुखर है.
Published : April 12, 2026 at 4:03 PM IST
पलामूः लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों के अनुसंधान की समीक्षा की जा रही है. पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं.
पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के अलग-अलग पुलिस अनुमंडल में लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों की स्थिति देखी जा रही है. लैंगिक अपराध से जुड़े दुष्कर्म और पॉक्सो के मामले में पुलिस को 60 दिनों के अंदर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना है. लेकिन कई मुकदमों के अनुसंधान में लापरवाही बरती जा रही है और पुलिस अधिकारी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं.
गढ़वा और लातेहार में 70 प्रतिशत मुकदमों की चार्जशीट चार दिनों के अंदर दाखिल हो रही है. जबकि पलामू में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत के करीब है. पुलिस मुकदमों की समीक्षा कर रही है.
पलामू रेंज में हालात को बेहतर करने के लिए डीआईजी किशोर कौशल ने मुकदमों की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा शुरू की है. पलामू रेंज में अनुसंधान के औसत को 90 प्रतिशत से अधिक ले जाने का टारगेट रखा गया है. हालांकि झारखंड में लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों का अनुसंधान और चार्जशीट दाखिल करने का औसत 60 प्रतिशत है.
लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा शुरू की गई है. इससे जुड़े मुकदमों में 60 दिन के अंदर चार्जशीट को दाखिल करना है. अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. प्रत्येक पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा की जाएगी. मुकदमों के अनुसंधान के औसत को बेहतर करना है. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू रेंज.
दो थाना प्रभारी समेत पांच को शोकॉज
पलामू रेंज में सबसे पहले मेदिनीनगर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा की गई है. इस क्रम में कई मुकदमों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया. जिसमें टाउन थाना प्रभारी, चैनपुर थाना प्रभारी, तीन अनुसंधानकर्ताओं से शोकॉज कर पूछा गया है. डीआईजी अगले कुछ दिनों में अलग-अलग पुलिस अनुमंडल क्षेत्र की समीक्षा करेंगे.
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमे में चार्जशीट दाखिल करने का औसत 90 प्रतिशत के करीब है. पुलिस लैंगिक अपराध से जुड़े मुकदमों का अनुसंधान के प्रति संवेदनशील होकर समीक्षा कर रही और अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं.
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