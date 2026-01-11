ETV Bharat / state

पलामू रेंज से नक्सलियों का होगा सम्पूर्ण रूप से खात्मा, डीआईजी ने ईटीवी भारत से कहा- सिस्टम के प्रति लोगों का बढ़ेगा विश्वास

पलामूः पलामू रेंज में बचे हुए नक्सलियों का संपूर्ण रूप से सफाया होगा. पुलिस नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील भी कर रही है और अभियान भी चला रही है. पुलिस एक साथ सामाजिक अपराध रोकने और अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई समेत कई बिंदुओं पर कार्रवाई कर रही है. पलामू रेंज के अंतर्गत आने वाले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार का इलाका नक्सल हिंसा अपराध एवं सामाजिक अपराध के लिए पूरे देश भर में चर्चित रहा है. पलामू रेंज की कमान 2012 बैच के सीनियर आईपीएस किशोर कौशल को सौंपी गई है.

आईपीएस किशोर कौशल ने पलामू डीआईजी का पदभार भी संभाल लिया है. ईटीवी भारत ने पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल के साथ कई बिंदुओं पर बातचीत की. इस बातचीत के दौरान डीआईजी ने नक्सल अपराध, सामाजिक अपराध, अफीम की खेती और पुलिस की पहल को लेकर कई बातें कही हैं.

पलामू रेंज के बचे है नक्सलियों के छोटे दस्ते, पूर्ण रूप से खात्मे का है टारगेट

पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने ईटीवी भारत से कहा कि पलामू का इलाका शुरू से ही नक्सल हिंसा एवं अपराध के लिए चुनौती रही है. पिछले कुछ वर्षों में पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने बेहतर तरीके से काम करते हुए नक्सल एवं अपराध पर नकेल कसा है. पलामू गढ़वा और लातेहार के इलाके में नक्सलियों की छिटपुट गतिविधि रह गई है और अब इनके केवल छोटे दस्ते ही बचे हुए हैं. जिस प्रकार पहले अभियान चलाया गया था, उसी प्रकार इस अभियान की निरंतरता बनी रहेगी.

पुलिस, नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील कर रही है. पुलिस का लक्ष्य की पलामू गढ़वा एवं लातेहार के इलाके से नक्सलियों का पूर्ण रूप से खत्म हो. डीआईजी ने कहा कि जिस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, आत्मसमर्पण नीति तैयार की गई है उसका प्रतिफल है कि आज नक्सलियों को कैडर नहीं मिल रहे है और बड़ी संख्या में सरेंडर भी हुए हैं.

अपराध को लेकर होगी कार्रवाई, सिस्टम पर लोगों का बढ़ेगा विश्वास

ईटीवी भारत के द्वारा सामाजिक अपराध के विषय पूछे गए सवाल पर डीआईजी किशोर कौशल ने कहा कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए प्रिवेंशन और डिडक्शन दो महत्वपूर्ण चीजे होती हैं. सामाजिक अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंशन जरूरी है. जमीन विवाद, अंधविश्वास एवं दहेज के लिए हत्या करना कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है. लोगों के बीच जागरूकता चलाई जा रही है. उनका प्रयास रहेगा कि इस अभियान को तेज किया जाए. डीआईजी ने कहा कि लोग अपने अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य को लेकर भी जागरूक हों. कई बार यह देखा गया है कि व्यवस्था में विश्वास में कमी के कारण लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं. उनका प्रयास रहेगा कि लोगों का सिस्टम का प्रति विश्वास बढ़े. थाने में कोई व्यक्ति आए तो उसकी बातों को सुना जाए और उस पर मुकम्मल कार्रवाई हो.

अफीम तस्करों की संपत्ति होगी जब्त, चलाया जा रहा है अभियान