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रामगढ़ में संगठित अपराध पर सख्ती, डीआईजी ने दिए कड़े निर्देश

रामगढ़ एसपी और पुलिस अफसरों के साथ बैठक करते हजारीबाग रेंज के डीआईजी अंजनी कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़:जिले में बढ़ते संगठित अपराध (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम) पर लगाम कसने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इस कड़ी में रामगढ़ एसपी कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार झा ने की. बैठक में रामगढ़ एसपी अजय कुमार सहित सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान डीआईजी ने पुलिस अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए.

संगठित अपराध के खिलाफ करें कार्रवाईः डीआईजी

बैठक के दौरान डीआईजी अंजनी कुमार ने कहा कि जिले में सक्रिय संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित हो. उन्होंने अपराधियों की पहचान कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया.

जानकारी देते हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार . (वीडियो-ईटीवी भारत)

अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देंः एसपी

इस दौरान एसपी अजय कुमार ने भी बैठक में मौजूद सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने नियमित रूप से गश्ती बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करने और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही.

बैठक में अपराध की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई. जिसमें संगठित गिरोहों पर कार्रवाई, वारंटियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियार और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया.