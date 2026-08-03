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डर नहीं, अधिकार के साथ पुलिस तक पहुंचें महिलाएं : बूंदी में डीआईजी ममता गुप्ता का संकल्प अभियान में बड़ा बयान

कार्यक्रम में महिलाओं से राजकॉप सिटीजन ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की अपील की.

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बालिकाओं को पुरस्कृत करती पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 4:19 PM IST

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बूंदी: महिलाएं किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में डरें नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के साथ सीधे पुलिस तक पहुंचें. महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस का संकल्प है और इस दिशा में राजस्थान पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है. यह बात पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा) ममता गुप्ता ने नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित 'महिला सुरक्षा संकल्प अभियान' के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही.

डीआईजी ममता ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 29 जुलाई तक महिला सुरक्षा संकल्प अभियान संचालित किया गया. अभियान का मकसद महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों, हेल्पलाइन सेवाओं और पुलिस की सहायता प्रणाली के प्रति जागरूक बनाना था. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी पहुंचकर उन्होंने अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की.

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महिलाओं में हो विश्वास, हर परिस्थिति में पुलिस उनके साथ : डीआईजी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, घरेलू विवादों, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा महिला अपराधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह विश्वास होना चाहिए कि पुलिस हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है. प्रत्येक थाने में महिला पुलिसकर्मी उनकी शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनने के लिए उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि समाज में आज भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध चिंता का विषय हैं. इन घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई ही नहीं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव और व्यापक जनजागरूकता भी आवश्यक है. महिलाएं समाज की आधी आबादी ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हैं, इसलिए उनका सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की साझा जिम्मेदारी है.

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पुलिस की सराहना: बूंदी पुलिस द्वारा अभियान के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों और पुलिस सहायता के बारे में जागरूक किया है. उन्होंने कहा कि बूंदी पुलिस ने अभियान को केवल औपचारिकता नहीं बनाया, बल्कि जनभागीदारी के साथ धरातल पर प्रभावी तरीके से संचालित किया. जयपुर से आई एएसपी तृप्ति विजय ने कहा कि राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने महिलाओं से राजकॉप सिटीजन ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने तथा किसी भी प्रकार की घटना की सूचना बिना किसी भय के पुलिस को देने की अपील की. कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एच.डी. सिंह, एएसपी अदिति चौधरी, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी, महिला प्रतिनिधि, छात्राएँ और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.

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