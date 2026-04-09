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संतकबीरनगर : DIG ने साइबर अपराध के प्रति छात्र-छात्राओं को किया जागरूक, कहा- अपने सोशल मीडिया अकाउंट को रखें प्राइवेट

DIG संजीव त्यागी ने 'डिजिटल अरेस्ट', सोशल मीडिया प्रोफाइल हैकिंग और फिशिंग जैसे गंभीर साइबर खतरों के बारे में दी जानकारी

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DIG ने साइबर अपराध के प्रति छात्र-छात्राओं को किया जागरूक (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 9, 2026 at 3:51 PM IST

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संतकबीरनगर : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए 'मिशन शक्ति अभियान 5.0 (द्वितीय चरण)' चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को धनघटा स्थित श्रीमती शंकर देई बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक संजीव त्यागी शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा और तकनीक के सुरक्षित उपयोग को लेकर जानकारी दी.

इस दौरान DIG संजीव त्यागी ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक के लाभ के साथ-साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं. फिर उन्होंने छात्राओं को 'डिजिटल अरेस्ट', सोशल मीडिया प्रोफाइल हैकिंग और फिशिंग जैसे गंभीर साइबर खतरों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि छात्राएं इंटरनेट पर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें और किसी भी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत जानकारी या OTP किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें.

इसी के साथ सुरक्षा तंत्र की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक थाने पर महिलाओं और बालिकाओं की समस्याओं के समाधान के लिए 'मिशन शक्ति केंद्र' बनाए गए हैं. DIG संजीव त्यागी ने किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद के लिए सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे- 1930 (साइबर अपराध), 1090 (विमेन पावर लाइन), 112 (पुलिस सहायता), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) और 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) के उपयोग के बारे में जानकारी दी.

कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती सुशील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी धनघटा अभय नाथ मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा दिलीप सिंह, कॉलेज प्रबंधन के पदाधिकारी, शिक्षकगण और भारी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

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