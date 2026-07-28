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फर्रुखाबाद में फरीदाबाद के रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या, जमीन विवाद सामने आया

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में फरीदाबाद जिले के युवक की आपसी रंजिश में हत्या की गई है. उनका आपस मे भूमि विवाद चल रहा था. यह जानकारी कानपुर परिक्षेत्र के डीआईजी जमुना प्रसाद ने पत्रकारों को दी.

डीआईजी कादरीगेट थाना क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट के पास दुकान के सामने हुई फरीदाबाद जिले के युवक की हत्या के मामले में घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे थे. डीआईजी जमुना प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई गई. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.



मृतक की पत्नी व परिजन पोस्ट मार्टम हाउस में मौजूद है, जिनसे पूछ ताछ के बाद जो तथ्य सामने आए है. उनके आधार पर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस फरीदाबाद रवाना हो गई है. अति शीघ्र हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

डीआईजी ने सम्भावना व्यक्त की है कि हो सकता है. वाहर के हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया हो. डीआईजी ने इस सम्बंध में इलाकाई पुलिस से गहन पूछताछ की.

एसपी आरती सिंह ने मीडिया को बताया था कि जानकारी मिली थी कि हरियाणा प्रांत के जनपद फरीदाबाद के थाना चंदावली क्षेत्र के दयालपुर निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र अरुण सिंह उम्र करीब 32 वर्ष की फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर रविवार सोमवार की देर रात गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

वह अपनी पत्नी राखी और 2 वर्षीय बेटे जयंत के साथ 24 जुलाई को कार से यात्रा पर निकला था. वह बनारस से फर्रुखाबाद होते हुए आगरा जा रहा था. रविवार सोमवार की देर रात अरुण सिंह पांचाल घाट पुलिस चौकी के निकट स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पंकज चौहान के किराना स्टोर पर रुका.