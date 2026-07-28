फर्रुखाबाद में फरीदाबाद के रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या, जमीन विवाद सामने आया
डीआईजी ने मौके पर मुआयना किया, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 1:52 PM IST
फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में फरीदाबाद जिले के युवक की आपसी रंजिश में हत्या की गई है. उनका आपस मे भूमि विवाद चल रहा था. यह जानकारी कानपुर परिक्षेत्र के डीआईजी जमुना प्रसाद ने पत्रकारों को दी.
डीआईजी कादरीगेट थाना क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट के पास दुकान के सामने हुई फरीदाबाद जिले के युवक की हत्या के मामले में घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे थे. डीआईजी जमुना प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई गई. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
मृतक की पत्नी व परिजन पोस्ट मार्टम हाउस में मौजूद है, जिनसे पूछ ताछ के बाद जो तथ्य सामने आए है. उनके आधार पर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस फरीदाबाद रवाना हो गई है. अति शीघ्र हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
डीआईजी ने सम्भावना व्यक्त की है कि हो सकता है. वाहर के हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया हो. डीआईजी ने इस सम्बंध में इलाकाई पुलिस से गहन पूछताछ की.
एसपी आरती सिंह ने मीडिया को बताया था कि जानकारी मिली थी कि हरियाणा प्रांत के जनपद फरीदाबाद के थाना चंदावली क्षेत्र के दयालपुर निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र अरुण सिंह उम्र करीब 32 वर्ष की फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर रविवार सोमवार की देर रात गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.
वह अपनी पत्नी राखी और 2 वर्षीय बेटे जयंत के साथ 24 जुलाई को कार से यात्रा पर निकला था. वह बनारस से फर्रुखाबाद होते हुए आगरा जा रहा था. रविवार सोमवार की देर रात अरुण सिंह पांचाल घाट पुलिस चौकी के निकट स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पंकज चौहान के किराना स्टोर पर रुका.
वह कोल्ड ड्रिंक और बच्चे के लिए चॉकलेट लेने दुकान पर गया था. इसी दौरान पीछे से सफेद कार में सवार दो युवक वहां पहुंचे और नजदीक से अरुण सिंह के सिर में दो गोलियां मार दीं. गोली लगते ही अरुण सिंह मौके पर ही गिर पड़ा.
वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मसेनी चौराहे की ओर फरार हो गए. घटना के समय अरुण की पत्नी व 2 वर्षीय बेटा मौजूद था. इस मामले यहां पहुंचे डीआईजी जमुना प्रसाद ने एसपी आरती सिंह, एएसपी ग्रीशचन्द्र से गहनता से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
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