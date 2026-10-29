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पलामू का सतबरवा थाना अपराधियों-वारंटी की गिरफ्तारी में नहीं दिख रहा दिलचस्पी, डीआईजी के निरीक्षण में हुआ खुलासा

थाना के रिकॉर्ड्स देखते डीआईजी (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला का सतबरवा थाना अपराधियों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं दिख रहा है. थाना में किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जा रहा है. इसका खुलासा पलामू डीआईजी किशोर कौशल के निरीक्षण में हुआ है. सतबरवा थाना प्रभारी समेत सभी पुलिस पदाधिकारी को चेतावनी जारी की गयी है और सभी के खिलाफ स्पष्टीकरण की तैयारी की जा रही है.

डीआईजी किशोर कौशल गुरुवार को सतबरवा थाना के निरीक्षण के लिए पहुंचे. सतबरवा थाना सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, यह लातेहार और पलामू जिला की सीमा पर मौजूद है. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सतबरवा थाना के सिरिस्ता में किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया गया है. अपराधिक सूची फरारी सूची अपडेट नहीं है. फरार वारंटियों के गिरफ्तारी संबंधित डाटा को अपडेट नहीं किया गया है. मुकदमों के अनुसंधान में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है.