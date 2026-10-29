पलामू का सतबरवा थाना अपराधियों-वारंटी की गिरफ्तारी में नहीं दिख रहा दिलचस्पी, डीआईजी के निरीक्षण में हुआ खुलासा
पलामू के सतबरवा थाना का निरीक्षण डीआईजी के द्वारा किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 9:35 PM IST
पलामूः जिला का सतबरवा थाना अपराधियों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं दिख रहा है. थाना में किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जा रहा है. इसका खुलासा पलामू डीआईजी किशोर कौशल के निरीक्षण में हुआ है. सतबरवा थाना प्रभारी समेत सभी पुलिस पदाधिकारी को चेतावनी जारी की गयी है और सभी के खिलाफ स्पष्टीकरण की तैयारी की जा रही है.
डीआईजी किशोर कौशल गुरुवार को सतबरवा थाना के निरीक्षण के लिए पहुंचे. सतबरवा थाना सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, यह लातेहार और पलामू जिला की सीमा पर मौजूद है. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सतबरवा थाना के सिरिस्ता में किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया गया है. अपराधिक सूची फरारी सूची अपडेट नहीं है. फरार वारंटियों के गिरफ्तारी संबंधित डाटा को अपडेट नहीं किया गया है. मुकदमों के अनुसंधान में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है.
डीआईजी ने निरीक्षण में यह भी पाया गया कि वरीय अधिकारियों के पास पहुंचने वाले आवेदन के निष्पादन में थाना के द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है. डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में कई मामले निकाल कर सामने आए हैं प्रारंभिक तौर पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. उन्होंने बताया कि अपराधिक सूची फरारी सूची को अपडेट नहीं रखा गया है. निरीक्षण के क्रम में कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.
इसे भी पढे़ं- पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना के पास से हटाई जाएगी अवैध दुकानें, एसपी ने निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश
इसे भी पढे़ं- Jharkhand News: देशभर के टॉप 17 थाने में शामिल हुआ साहिबगंज का मिर्जाचौकी थाना, केंद्रीय टीम निरीक्षण करने पहुंची साहिबगंज
इसे भी पढे़ं- Seraikela News: देर रात थाना का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी विमल कुमार, पदाधिकारियों में हड़कंप