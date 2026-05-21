मेरठ के इस गैंगस्टर की कोर्ट ने क्यों रद की जमानत?, DIG ने कितना बढ़ाया इनाम, जानिए
डीआईजी ने बढ़ी हुई इनामी राशि की घोषणा की, पुलिस तलाश में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 12:14 PM IST
मेरठ: शहर के करनावल गांव के रहने वाले बदमाश पर डीआईजी रेंज कलानिधि नैथानी ने ईनाम की राशि बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये कर दी है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय की गई हैं. पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है.
कब हुआ था जेल से रिहा: जानकारी के मुताबिक इसी वर्ष 26 मार्च को उन्नाव जेल से जमानत पर बदमाश उधम सिंह की रिहाई हुई थी, इस मामले में कुख्यात बदमाश उधम सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत कराने के आरोप भी लगे थे.
किसने लगाया था आरोप: बीते महीने नौ अप्रैल को उधम सिंह के खिलाफ सरूरपुर थाने में अनवर नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उधम सिंह ने फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेजों के आधार पर जमानत पाई थी.
अनवर ने तब आरोप लगाया था कि शेखर नाम के व्यक्ति ने बिना किसी दलाली के ऋण पास कराने का भरोसा दिलाकर उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लिए थे, साथ ही उसने ये भी आरोप लगाए थे कि शेखर ने उसे सरधना कचहरी ले जाकर तब कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे. उसे तब ये प्रलोभन दिया गया था कि वह व्यक्ति उसे ऋण दिलाएगा. जब सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ले लिए तो उसे फिर धमकाकर भगा दिया गया था.
फर्जी दस्तावेजों का जमानत में इस्तेमाल: उसके कई दिन बाद उसे ये जानकारी हुई थी कि उसका ऋण पास कराने के नाम पर उससे जो दस्तावेज लिए गए थे और हस्ताक्षर कराए गए थे, दरअसल वे उधम सिंह को जमानत दिलाने में इस्तेमाल किए थे.
कोर्ट ने रद कर दी थी जमानत: अनवर के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के बाद पुलिस हरकत में आई थी और तब पुलिस ने उसकी FIR दर्ज करके उसकी रिपोर्ट को न्यायालय को भेजा गया था. न्यायालय ने जेल से जमानत पर छूटे गैंगस्टर उधम सिंह की जमानत को रद कर दिया गया था. न्यायालय ने उधम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. तब से उधम सिंह को खोजने के लिए मेरठ पुलिस हर तरफ उसे खोजने का प्रयास कर रही है.
इस मामले में एक सप्ताह पहले इस शातिर अपराधी पर 25 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था. वहीं, अब डीआई कलानिधि नैथानी ने इस ईनाम की धनराशि को बढाकर 50 हजार रूपये कर दिया है. बीते कुछ दिनों पहले कुछ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए थे, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा था कि उधम सिंह नेपाल की ओर भाग सकता है. हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है. एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि उधम सिंह की तलाश में पांच टीमें जुटी हैं.
बेहद कुख्यात है उधम सिंह: अपराधी उधम सिंह पर वेस्टर्न यूपी के लगभग 6 जिलों में 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. उस पर हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. उस पर गुंडा एक्ट समेत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है. एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि पुलिस टीम अपना काम कर रही हैं. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए STF को भी लगाया गया है.
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