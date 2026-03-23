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रामनवमी में सुरक्षा व्यवस्था कैसी, डीआईजी ने की समीक्षा, हर स्थिति की ली जानकारी

गिरिडीह: जिले में रामनवमी को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था को और भी चुस्त किया जा रहा है. गिरिडीह में संवेदनशीलता को देखते हुए रामनवमी पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते रहे हैं. इस बार भी सुरक्षा पुख्ता किया गया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार द्वारा भी कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी के साथ एसपी को दिए गए हैं. वहीं डीसी-एसपी ने भी हर एक बिंदू पर अध्ययन करते हुए तैयारी की है.

थाना स्तर के तैयारियों की ली जानकारी

इन सबके बीच हजारीबाग अनुमंडल के डीआईजी अंजनी कुमार झा भी सोमवार को गिरिडीह पहुंचे. यहां एसपी डॉ बिमल कुमार के अलावा सभी डीएसपी, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में हर एक थाना के स्तर पर की गई तैयारी की जानकारी ली. जहां पहले कभी विवाद हुआ था, वैसे स्थानों पर किस तरह की योजना तैयार की गई है, उसपर भी जानकारी ली. जिस स्थान पर रास्ते का विवाद है, उसका हल कैसे निकाला जा रहा है, उसकी भी जानकारी ली.

जानकारी देते डीआईजी (ईटीवी भारत)

थाना प्रभारियों को दिए कई निर्देश