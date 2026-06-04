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पलामू में हाइटेक तरीके से पेट्रोलिंग करेगी पुलिस, डीआईजी-एसपी ने जवानों को सौंपी नई बाइक

पलामू: पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर, चैनपुर और सदर थाना क्षेत्र में पुलिस हाइटेक तरीके से पेट्रोलिंग करेगी. पेट्रोलिंग के माध्यम से अपराध, गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मुख्यालय के द्वारा पलामू पुलिस को 36 हाइटेक बाइक उपलब्ध करवाई गई है. बाइक में जीपीएस सिस्टम लगा है और यह पूरी तरह से पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है.

किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार पुलिस

पलामू पुलिस लाइन में आयोजित एक समारोह में पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल, एसपी कपिल चौधरी ने जवानों को बाइक सौंपी है. 12 बाइक टाउन थाना, छह बाइक चैनपुर, छह बाइक सदर थाना, 10 बाइक पुलिस चेकिंग पॉइंट और दो बाइक ट्रैफिक को दी गई है. सभी बाइक डायल 112 और थाना से सीधे तौर पर जुड़ेंगे. किसी भी आपदा की स्थिति में सभी को तुरंत जानकारी मिलेगी ताकि वह कार्रवाई कर सकें.