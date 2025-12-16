ETV Bharat / state

'हैलो डीएम सर, यह तार हटवा दीजिए...'; संभल में बच्चियों ने लगाई गुहार, बोलीं- 15 साल से बंद है हाईटेंशन लाइन

संभल जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

बच्चियों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार
बच्चियों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार (Photo credit: परिजन)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 4:53 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 5:10 PM IST

संभल : जनपद के कोतवाली चंदौसी क्षेत्र में दो मासूम बच्चियों ने घर की छत से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन को हटाने की गुहार लगाई है. बच्चियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हाईटेंशन लाइन करी ब 15 वर्षों से बंद चल रही है. वायरल वीडियो में बच्चियां कह रही हैं कि 'हैलो, डीएम सर संभल, हमारे यह तार हटवा दीजिए. इसकी वजह से हमको बहुत परेशानी होती है. हम अपना घर नहीं बनवा पा रहे हैं.'

बच्चियों ने लगाई गुहार (Video credit: परिजन)

कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के कस्बा इलाके में स्थित गणेश कॉलोनी के पीछे, सीता आश्रम रोड पर गुलडेरा रोड स्थित सरकारी ट्यूबेल के पास दो मासूम बच्चियों ने गुहार लगाई है. वायरल वीडियो में बच्चियां तार को हाथ में पकड़कर जिलाधिकारी संभल से गुहार लगाते नजर आ रही हैं. वीडियो में बच्चियां कह रही हैं कि 'हैलो, डीएम सर संभल, हमारे यह तार हटवा दीजिए. इसकी वजह से हमको बहुत परेशानी होती है. हम अपना घर नहीं बनवा पा रहे हैं. यह लाइन पिछले 15 सालों से बंद है.'

बच्चियों की मां पुष्पा राणा ने बताया कि उनके घर के ऊपर से 15 साल से 11 हजार की लाइन गुजर रही है. जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है. उनकी बेटियों ने जिलाधिकारी संभल से वीडियो जारी कर बिजली के तार कटवाने की गुहार लगाई है. चाचा लवकुश राणा ने बताया कि आज सुबह बिजली विभाग के लोग उनके घर पर पहुंचे थे और तार कटवाने का भरोसा दिलाया, लेकिन अभी तक तार लगे हुए हैं.

इस मामले में संभल जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद अधीनस्थ अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

चंदौसी बिजली विभाग के एसडीओ अजय चौरसिया ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद मौके पर जेई को भेजा गया था. बिजली विभाग की टीम तार हटाने की कार्रवाई कर रही है. संभवतः देर रात तक तार हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

