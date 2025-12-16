ETV Bharat / state

'हैलो डीएम सर, यह तार हटवा दीजिए...'; संभल में बच्चियों ने लगाई गुहार, बोलीं- 15 साल से बंद है हाईटेंशन लाइन

बच्चियों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार ( Photo credit: परिजन )