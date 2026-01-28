ETV Bharat / state

कानपुर के ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसा; बारिश से बढ़ीं मुश्किलें, अधिकारी बोले- जल्द पूरा होगा निर्माण का काम

कानपुर : ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसने से स्थानीय लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. दक्षिण से आकर ब्रह्मनगर होते हुए कानपुर कोर्ट, सिविल लाइंस या उत्तर जिले के अन्य स्थानों की ओर जाने के लिये लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को करीब दो से तीन किमी का चक्कर लगाना पड़ रहा है. नगर निगम की ओर से सात मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है.

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि डॉट नाला धंसने की जानकारी मिलते ही मौके पर अफसरों को भेजा गया था. आस-पास शटरिंग लगाकर काम कराया जा रहा है. जल्द नाला निर्माण का काम पूरा होगा.

मामले को लेकर जब ईटीवी भारत संवाददाता ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो सारे श्रमिक तो मौजूद थे, लेकिन नगर निगम या जल निगम से कोई विभागीय अफसर उपस्थित नहीं था. जानकारी के मुताबिक, डॉट नाला धंसने से आस-पास के कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं. नगर निगम की ओर से सात मकानों को खाली करने का नोटिस भी जारी किया जा चुका है.