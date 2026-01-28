ETV Bharat / state

कानपुर के ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसा; बारिश से बढ़ीं मुश्किलें, अधिकारी बोले- जल्द पूरा होगा निर्माण का काम

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि डॉट नाला धंसने की जानकारी मिलते ही मौके पर अफसरों को भेजा गया था.

कानपुर के ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसा
कानपुर के ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसने से स्थानीय लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. दक्षिण से आकर ब्रह्मनगर होते हुए कानपुर कोर्ट, सिविल लाइंस या उत्तर जिले के अन्य स्थानों की ओर जाने के लिये लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को करीब दो से तीन किमी का चक्कर लगाना पड़ रहा है. नगर निगम की ओर से सात मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है.

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि डॉट नाला धंसने की जानकारी मिलते ही मौके पर अफसरों को भेजा गया था. आस-पास शटरिंग लगाकर काम कराया जा रहा है. जल्द नाला निर्माण का काम पूरा होगा.

मामले को लेकर जब ईटीवी भारत संवाददाता ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो सारे श्रमिक तो मौजूद थे, लेकिन नगर निगम या जल निगम से कोई विभागीय अफसर उपस्थित नहीं था. जानकारी के मुताबिक, डॉट नाला धंसने से आस-पास के कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं. नगर निगम की ओर से सात मकानों को खाली करने का नोटिस भी जारी किया जा चुका है.

ब्रह्मनगर निवासी मोंटू सोनकर ने कहा कि अभी तक गड्ढा था तो डर था, लेकिन अब मंगलवार देर रात से हुई बारिश ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दीं हैं. स्थानीय निवासी सनी दिवाकर ने कहा कि जब से गड्ढा हुआ है तब से नगर निगम का कोई अफसर मौके पर झांकने तक नहीं आया है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ माह पहले डॉट नाला के ऊपर छोटा सा गड्ढा हुआ था. इसकी शिकायत नगर निगम अफसरों से की गई थी. हालांकि इसको लेकर किसी ने ध्यान नहीं दिया. उनका कहना था कि अगर उसी समय गड्ढा भर दिया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता.

यह भी पढ़ें : कानपुर में 12 फीट गहरे नाले में गिरकर बच्ची की मौत; अफसर ने कहा-सॉरी मैम गलती हो गई, ACP बोलीं- Sorry से काम नहीं चलने वाला

TAGGED:

KANPUR NEWS
DRAIN COLLAPSES IN KANPUR
कानपुर में नाला धंसा
KANPUR NAGAR NIGAM
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.