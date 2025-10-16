ETV Bharat / state

सिर्फ दो रुपये में घर में फैलेगी रौशनी, 20 रुपये में बिक रहे हाथी और घोड़े, कुम्हारों की मेहनत को दीपावली गिफ्ट का इंतजार

कुम्हारों को उम्मीद है स्वदेशी प्रोडक्ट को सम्मान मिलने की. इस बार तरह-तरह के प्रोडक्ट तैयार हैं. सबकी कीमत भी तय हो चुकी है. सिर्फ 2 रु से लेकर करीब 150 रु तक के मिट्टी के बने सामान बिकने को तैयार हैं. हाथी और घोड़े तो महज 20 रु. में बिक रहे हैं. दूसरी तरफ बाजार में सस्ती दर पर तरह-तरह की चाइनीज लाइट्स की भरमार है. इसकी वजह से दीयों की बिक्री पर असर पड़ा है.

साल भर की कमाई इसी त्यौहार पर टिकी होती है. आज आपको राजधानी से करीब 50 किमी दूर रांची-टाटा पथ पर मौजूद तमाड़ के कुम्हारों से रुबरु कराते हैं और जानते हैं कि इस साल दीपावली को लेकर उनकी तैयारी और आमदनी की कैसी उम्मीदें हैं. इनको राज्य सरकार से किस तरह के सहयोग की जरूरत है.

रांची: दीपावली के त्यौहार का सबको इंतजार होता है. बच्चे पटाखे फोड़ने के लिए बेकरार रहते हैं. गृहणियां घरों को सजाने में व्यस्त रहतीं हैं. घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने को बेताब रहते हैं. हर कोई अपनों के साथ दीपावली सेलिब्रेट करना चाहता है. एक दूसरे को मिठाईयां, चॉलकेट और गिफ्ट दिये जाते हैं. यह ऐसा दिन होता है जहां अंधेरे की जगह नहीं रहती. फिर भी इस त्यौहार का अगर किसी को शिद्दत से इंतजार होता है तो वो हैं कुम्हार.

यह समझना होगा कि एक दीया तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. पहले मिट्टी को गढ़ना पड़ता है. फिर चाक पर घूमाना पड़ता है. उसे पकाना पड़ता है. रंग लगाना पड़ता है. तब जाकर एक दीया तैयार होता है. इसमें कोई शक नहीं कि तेल और बाती का साथ मिलने पर जब एक दीया जलता है तो उसकी रौशनी बेमिसाल होती है. इन बातों को ग्राहक अगर समझ जाएंगे तो समाज का एक तबका खुशहाल हो जाएगा. कुम्हार परिवारों ने राज्य सरकार से यूपी सरकार की तर्ज पर सोलर से चलने वाले चाक और गैस पर आधारित भट्ठी उपलब्ध कराने की मांग की है.

लंबा मानसून, टूटी उम्मीदें फिर भी हौसला कायम

इस साल लंबे मानसून और देर तक भीगी मिट्टी के कारण कई बार काम रोकना पड़ा. तैयार दीये टूट गए. फिर भी इन हाथों की उम्मीद नहीं टूटी. कुम्हारों का कहना है “दीपावली तो हर हाल में मनती है, चाहे मौसम जैसा भी हो.” फिलहाल, यहां के कुम्हारों के घरों में इन दिनों सुबह से शाम तक चाक घूम रहे हैं. कहीं मिट्टी के दीये बन रहे हैं, कहीं लक्ष्मी-गणेश और ग्वालिन की मूर्तियां आकार ले रही हैं.

महिलाओं की भूमिका से बढ़ी रौनक

इस पूरी प्रक्रिया में महिलाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं. दीयों को रंगती हैं, सजाती हैं और बाजार में बेचने की तैयारी करती हैं. कई महिलाएं मिट्टी गूंथने से लेकर दीयों को धूप में सुखाने तक का सारा काम करती हैं. उनका कहना है कि “हमारे हाथों से बना हर दीया घर-घर में रौशनी फैलाता है, यही हमारी खुशी है.”

तमाड़ के ये कुम्हार आज भी मिट्टी से उम्मीदें गढ़ रहे हैं. कहते हैं कि दीपावली की असली रौशनी बिजली के लाइट्स से नहीं, बल्कि उनके हाथों से बने दीयों से फैलती है. लिहाजा, इनके मेहनत को सम्मान देने की जरूरत है. ऐसा करने से स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही सदियों से चली आ रही है परंपरा और संस्कृति बरकरार रहेगी.

यह भी पढ़ें:

धनबाद: दीपावली आते ही घूमने लगी कुम्हारों की चाक, मौसम की बेरुखी से है थोड़ी मायूसी

लोहरदगा में बारिश ने कुम्हारों की मेहनत पर फेरा पानी, आर्थिक नुकसान के मुहाने पर खड़े 'शिल्पकार'

देवघर में कुम्हारों के आगे पारंपरिक काम को बचाने की चुनौती, डगमगा रहा मिट्टी का चाक, जानें वजह