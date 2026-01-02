लखनऊ के रूमी गेट के पास कोबाल्ट रोड पर चलना मुश्किल, इटली की तर्ज पर सपा सरकार में बनी थी, शिकायत पर मिला जवाब- जांच हो रही
कोबाल्ट रोड पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई है. पत्थर चिकने होने से फिसलन बढ़ गई है, जिससे रोजाना हादसे होते रहते हैं.
लखनऊ : हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में कोबाल्ट रोड अब एक बड़ी समस्या बन गई है. बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच स्थित यह सड़क शहर की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है. यह इलाका नवाबी काल की यादों से भरा हुआ है, जहां रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, भूलभुलैया और हुसैनाबाद ट्रस्ट की इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं.
सरकार ने कैसरबाग से छोटा इमामबाड़ा तक के इस क्षेत्र को हेरिटेज जोन घोषित किया है. यहां सड़कों, इमारतों और लाइटिंग को नवाबी अंदाज में सजाने-संवारने का काम चल रहा है. भारी वाहनों पर रोक और पैदल यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है. फसाड लाइट लगाए जा रहे हैं, ताकि पुराने लखनऊ की शान बरकरार रहे और पर्यटन बढ़े, लेकिन इस खूबसूरत हेरिटेज जोन की कोबाल्ट रोड की हालत देखकर कोई हैरान हो जाता है.
इटली की तर्ज पर बनाई गई थी सड़क : अखिलेश सरकार में यह कोबाल्ट रोड इसलिए बनाई गई थी, क्योंकि इटली के टूरिस्ट स्पॉट पर इस तरह के रोड अच्छे बनाए जाते हैं. यहां बड़े वाहन की जगह केवल गोल्फ कार्ट चलाई जाती हैं. लोग साइकिलिंग करते हैं. लेकिन लखनऊ के कोबाल्ट रोड पर ऐसा नहीं है. कोबाल्ट रोड पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई है. लगातार गाड़ियों के चलने से पत्थर चिकने हो गए हैं और फिसलते हैं. गाड़ियों की स्पीड धीमी होने से जाम लगता है. दोपहिया सवार अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं.
CM पोर्टल पर की थी शिकायत : चौपटिया के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई है. शिकायत पर जवाब दिया गया कि इस सड़क की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही इसमें परिवर्तन किया जाना संभव है. रिद्धि किशोर गौड़ बताते हैं, सड़क पर लगे पत्थर चिकने हो गए हैं, जिससे राहगीर रोजाना फिसल कर गिर जाते हैं. दोपहिया और चारपहिया वाहनों की हालत और भी खराब है. वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और सस्पेंशन जल्दी खराब हो जाते हैं. स्थानीय मोहित शर्मा बताते हैं, लोग रोज इस परेशानी से जूझते हैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा. इस सड़क का निर्माण इटली की तर्ज पर किया गया था. लेकिन आज हर तरह के वाहन इस सड़क पर चल रहे हैं.
LDA का जवाब- हर समस्या का होगा समाधान : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के समय में बिना दूरदर्शिता दिखाए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया था. वहीं हुसैनाबाद हेरिटेज जोन के लिए नोडल एजेंसी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि आम लोगों की हर समस्या का समाधान हम जल्द करेंगे. नए सिरे से हेरिटेज जोन को डेवलप किया जा रहा है. जाम से लेकर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
