दिव्यांग को आरबीआई की परीक्षा देने से रोका गया, डीसी से लगाई गुहार
बोकारो में परीक्षा नहीं देने को लेकर दिव्यांग युवक ने डीसी से गुहार लगाई है.
Published : June 13, 2026 at 7:54 PM IST
बोकारोः जिला में एक दिव्यांग का दर्द आज उस वक्त सामने आ गया, जब आरबीआई के एग्जाम में उसे बैठने नहीं दिया गया. परीक्षा केंद्र में दिव्यांग राजकुमार से मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग की जा रही थी, जबकि राजकुमार के द्वारा विभाग से जारी किया गया कागजात और आईडी प्रूफ भी दिखाया जा रहा था. राजकुमार इस दर्द को लेकर बोकारो डीसी अजय नाथ झा से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की.
दिव्यांग का नाम राजकुमार है जो पेटरवार के मंजूर गांव का रहने वाला है. राजकुमार पैर से दिव्यांग है, जिसको 2002 में सिविल सर्जन बोकारो के द्वारा गठित टीम ने 45 प्रतिशत डिसेबिलिटी होने का सर्टिफिकेट जारी किया है.
राजकुमार का कहना है कि विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र और आई कार्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए काफी था, इसके बावजूद मुझे परीक्षा देने से रोका गया. मेरा इतना दिन का किया गया मेहनत बेकार गया क्या मुझे कोई यह समय वापस दिला पाएगा.
दिव्यांग राजकुमार ने अपने इस दर्द को मीडिया के सामने बयां किया. उसने कहा कि एक-एक पैसा इकट्ठा कर मैं इस परीक्षा की तैयारी की आज एग्जाम सेंटर में मुझे सर्टिफिकेट के नाम पर एग्जाम देने से रोका गया. आज परीक्षा केंद्र में मेरे साथ हुए इस व्यवहार से मैं खुद और मेरा परिवार पूरी तरह से टूट गया है. हालांकि डीसी ने राजकुमार को एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात कर मामले को रखने का आदेश दिया है.
इस मामले को लेकर बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि दिव्यांग राजकुमार हमारे पास आए थे. मैंने मामले को लेकर एडिशनल कलेक्टर सुनील चंद्र के पास भेज दिया है. किन परिस्थितियों में इनको परीक्षा देने से वंचित किया गया है इसकी जांच कर रिपोर्ट करने को कहा गया है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- दिव्यांग प्रमाणपत्र के प्रारूप पर हाईकोर्ट में PIL स्वीकृत, भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है बड़ा असर!
इसे भी पढ़ें- पलामू डीसी ने सीढ़ी पर बैठकर सुनी दिव्यांग की फरियाद, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश
इसे भी पढ़ें- देवघर में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद तेज, 200 से अधिक बच्चे चिन्हित