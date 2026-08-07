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कोरिया में दिव्यांग युवक ने लगाई सरकारी मदद की गुहार, कम्प्यूटर सीखने के लिए हर रोज करता है संघर्ष

कोरिया : जिले के जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा का रहने वाला आदिवासी दिव्यांग युवक जन कुमार सिंह पिछले दो वर्षों से सरकारी सहायता का इंतजार कर रहा है. पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब वह कंप्यूटर प्रशिक्षण लेकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं होने से उसका यह सपना अधूरा पड़ता नजर आ रहा है.

कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए होती है दिक्कत

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले जन कुमार को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन गांव से लगभग पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ता है.पैरों से दिव्यांग होने के कारण वह स्वयं आने-जाने में सक्षम नहीं है. हर दिन किसी न किसी के सहारे प्रशिक्षण केंद्र पहुंचता है. कई बार सहयोग नहीं मिलने पर उसे प्रशिक्षण छोड़ना पड़ता है, जिससे उसकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है.



सुशासन तिहार में किया था आवेदन

जन कुमार ने अपनी समस्या के समाधान के लिए पिछले दो वर्षों में कई बार जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग से पेट्रोल स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग की. उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान भी आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली. समाज कल्याण विभाग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि संबंधित योजना को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

