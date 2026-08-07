कोरिया में दिव्यांग युवक ने लगाई सरकारी मदद की गुहार, कम्प्यूटर सीखने के लिए हर रोज करता है संघर्ष
कोरिया जिले के आदिवासी दिव्यांग युवक सरकारी मदद के लिए तरस रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 12:48 PM IST
कोरिया : जिले के जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा का रहने वाला आदिवासी दिव्यांग युवक जन कुमार सिंह पिछले दो वर्षों से सरकारी सहायता का इंतजार कर रहा है. पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब वह कंप्यूटर प्रशिक्षण लेकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं होने से उसका यह सपना अधूरा पड़ता नजर आ रहा है.
कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए होती है दिक्कत
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले जन कुमार को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन गांव से लगभग पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ता है.पैरों से दिव्यांग होने के कारण वह स्वयं आने-जाने में सक्षम नहीं है. हर दिन किसी न किसी के सहारे प्रशिक्षण केंद्र पहुंचता है. कई बार सहयोग नहीं मिलने पर उसे प्रशिक्षण छोड़ना पड़ता है, जिससे उसकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है.
सुशासन तिहार में किया था आवेदन
जन कुमार ने अपनी समस्या के समाधान के लिए पिछले दो वर्षों में कई बार जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग से पेट्रोल स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग की. उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान भी आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली. समाज कल्याण विभाग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि संबंधित योजना को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.
मैं पिछले दो साल से पेट्रोल स्कूटी की मांग कर रहा हूं.कंप्यूटर सीखना चाहता हूं ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, लेकिन आने-जाने में बहुत परेशानी होती है. कई बार प्रशिक्षण छोड़ना पड़ता है. मेरी प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग है कि मुझे आवागमन का साधन उपलब्ध कराया जाए- जन कुमार सिंह,दिव्यांग छात्र
वहीं जिला प्रशासन के मुताबिक संबंधित योजना शासन के स्तर पर ही लागू होगी और फिलहाल स्थगित है.
जन कुमार सिंह का आवेदन प्राप्त हुआ था लेकिन संबंधित योजना फिलहाल शासन स्तर पर स्थगित है. शासन से निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी - बी.तिर्की ,उप संचालक, समाज कल्याण विभाग
आज भी जन कुमार सिंह अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं. ऐसे में सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरुरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. क्योंकि एक ओर सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा से जोड़ने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर एक मेधावी छात्र केवल आवागमन के साधन के अभाव में अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है. अब देखना होगा कि सामने आने के बाद जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग जन कुमार सिंह की समस्या पर कब तक संज्ञान लेते हैं. उन्हें राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाते हैं.
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