हमीरपुर में दिव्यांग स्वप्निल ने 26वीं बार किया ब्लड डोनेट, 51वीं बार रक्तदान करने वाले जिरगाम बोले- जीवन बचाना ही उद्देश्य
विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला अस्पताल में आयोजित शिविर में 17 यूनिट रक्त संग्रह किया गया. डीएम-एसपी ने भी रक्तदान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 7:13 PM IST
हमीरपुर : विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला अस्पताल स्थित ब्लड सेंटर में रविवार को आयोजित रक्तदान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. शिविर का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इसके बाद उन्होंने स्वयं रक्तदान कर अभियान की शुरुआत की. जिलाधिकारी अभिषेक गोयल, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सहित कई लोगों ने रक्तदान कर लोगों को मानवता की सेवा के लिए आगे आने का संदेश दिया. शिविर में कुल 17 यूनिट रक्त संग्रह किया गया.
पूरे आयोजन में सबसे अधिक चर्चा एक पैर से दिव्यांग स्वप्निल सोनी की रही. छह माह की उम्र में गैंग्रीन के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा था. आज वह बैसाखियों के सहारे चलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. विश्व रक्तदाता दिवस पर उन्होंने 26वीं बार रक्तदान कर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया.
स्वप्निल सोनी ने बताया कि रक्तदान से किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती और स्वस्थ व्यक्ति 90 दिन के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है. कौमी एकता रक्तदान फाउंडेशन के माध्यम से वह और उनके साथी वर्षों से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और नियमित रक्तदान करने की अपील की. स्वप्निल ने कहा कि यदि उनके रक्त से किसी जरूरतमंद की जान बचती है, तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए कोई नहीं है.
रक्तदान शिविर में कौमी एकता रक्तदान फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष ज़िरग़ाम सिद्दीकी ने भी 51वीं बार रक्तदान किया. उन्होंने बताया कि उनकी संस्था प्रदेश के विभिन्न जिलों में जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है. रक्त के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए, इसी उद्देश्य से संस्था के सदस्य 24 घंटे सेवा कार्य में लगे रहते हैं.
बुंदेलखंड रक्तदान समिति से जुड़े अशोक निषाद ने 41वीं बार रक्तदान किया. उन्होंने कहा कि रक्तदान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान साबित हो सकता है. समाज में रक्तदान की संस्कृति विकसित होने से रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है.
पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है. लोगों के मन में रक्तदान को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है. मैं खुद कई बार रक्तदान कर चुका हूं और यदि मेरे इस छोटे से प्रयास से किसी जरूरतमंद की मदद होती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है.
जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने कहा कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में 350 यूनिट रक्त भंडारण की आधुनिक सुविधा उपलब्ध है. इसके बावजूद लोग रक्तदान को लेकर झिझकते हैं. रक्त की आवश्यकता किसी को भी कभी भी पड़ सकती है. इसलिए सभी स्वस्थ नागरिकों को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए. उन्होंने लोगों से वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करने की अपील की.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अल्का शुक्ला ने कहा कि रक्तदान से शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं आती. एक यूनिट रक्त कम से कम तीन लोगों की जान बचाने में सहायक हो सकता है. उन्होंने बताया कि कैंसर मरीजों, दुर्घटना पीड़ितों, प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव से जूझ रही महिलाओं और गंभीर रोगियों को अक्सर रक्त की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे मरीजों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान जीवनरक्षक साबित होता है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग प्रमुख, चित्रकूट धाम मंडल एवं शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ल ने भी रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है. समाजसेवी दीपा तिवारी ने महिलाओं से रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया.
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