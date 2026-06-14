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हमीरपुर में दिव्यांग स्वप्निल ने 26वीं बार किया ब्लड डोनेट, 51वीं बार रक्तदान करने वाले जिरगाम बोले- जीवन बचाना ही उद्देश्य

हमीरपुर में डीएम, एसपी ने भी किया रक्तदान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर : विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला अस्पताल स्थित ब्लड सेंटर में रविवार को आयोजित रक्तदान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. शिविर का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इसके बाद उन्होंने स्वयं रक्तदान कर अभियान की शुरुआत की. जिलाधिकारी अभिषेक गोयल, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सहित कई लोगों ने रक्तदान कर लोगों को मानवता की सेवा के लिए आगे आने का संदेश दिया. शिविर में कुल 17 यूनिट रक्त संग्रह किया गया. पूरे आयोजन में सबसे अधिक चर्चा एक पैर से दिव्यांग स्वप्निल सोनी की रही. छह माह की उम्र में गैंग्रीन के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा था. आज वह बैसाखियों के सहारे चलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. विश्व रक्तदाता दिवस पर उन्होंने 26वीं बार रक्तदान कर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया. हमीरपुर में रक्तदान. (Video Credit; ETV Bharat) स्वप्निल सोनी ने बताया कि रक्तदान से किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती और स्वस्थ व्यक्ति 90 दिन के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है. कौमी एकता रक्तदान फाउंडेशन के माध्यम से वह और उनके साथी वर्षों से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और नियमित रक्तदान करने की अपील की. स्वप्निल ने कहा कि यदि उनके रक्त से किसी जरूरतमंद की जान बचती है, तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए कोई नहीं है. रक्तदान शिविर में कौमी एकता रक्तदान फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष ज़िरग़ाम सिद्दीकी ने भी 51वीं बार रक्तदान किया. उन्होंने बताया कि उनकी संस्था प्रदेश के विभिन्न जिलों में जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है. रक्त के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए, इसी उद्देश्य से संस्था के सदस्य 24 घंटे सेवा कार्य में लगे रहते हैं.