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स्पेशली एबल्ड छात्रों को मिले अस्सिटिव डिवाइसेज, व्हील चेयर से लेकर हियरिंग एड तक बांटे

समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत 14 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में अस्सिटिव डिवाइसेज वितरण कैंप आयोजित किए जाएंगे.

Students receive assistive devices
छात्रों को मिले अस्सिटिव डिवाइसेज (Source - Education Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: स्पेशली एबल्ड या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स (CWSN) छात्रों को पढ़ाई और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में सहूलियत देने के लिए जयपुर में अस्सिटिव डिवाइसेज (सहायक अंग उपकरण) वितरित किए गए. सेठ आनन्दीलाल पोद्दार बधिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिले के अलग-अलग ब्लॉकों से आए छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण दिए गए. प्रदेश के सभी जिलों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत कल तक कैंप आयोजित कर अस्सिटिव डिवाइसेज वितरित किए जाएंगे.

हियरिंग एड से लेकर व्हील चेयर तक बांटे : विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को संबल प्रदान करने के लिए जयपुर में कैंप आयोजित किया गया. यहां पहुंचे छात्रों को 60 हियरिंग एड, 50 टीएलएम किट, 16 व्हील चेयर, 10 रोलेटर, 5 ब्रेल किट, 5 सीपी चेयर और 2 बैसाखी वितरित की गईं. इन उपकरणों से छात्रों को आने-जाने, सुनने, पढ़ने और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में मदद मिलेगी.

Organizers providing a wheelchair
व्हीलचेयर प्रदान करते आयोजक (Source - Education Department)

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14 अक्टूबर तक प्रदेशभर में कैंप : राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत 14 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में अस्सिटिव डिवाइसेज वितरण कैंप आयोजित किए जाएंगे. अभियान के तहत प्रदेश में 3 हजार से ज्यादा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (CwSN) को अलग-अलग तरह के उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इनमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैटरी आधारित ट्राईसाइकिल, टीएलएम किट, ब्रेल किट एवं स्लेट, हियरिंग एड, वॉकिंग स्टिक, रोलेटर, सुगम्य केन, स्मार्ट फोन, जयपुर फुट और क्रेचेज सहित अन्य उपकरण शामिल हैं.

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शिक्षा से जोड़ने पर फोकस : अस्सिटिव डिवाइसेज मिलने से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए स्कूल तक पहुंचना और कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेना आसान हो सकता है. समग्र शिक्षा के तहत चल रही समावेशी शिक्षा गतिविधियों का उद्देश्य ऐसे छात्रों को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है. इस दौरान समावेशी शिक्षा उपायुक्त डॉ आकाशदीप अरोड़ा, उपनिदेशक रचना तिवाड़ी सहित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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CWSN GOT WHEELCHAIR AND HEARING AID
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ASSISTIVE DEVICES DISTRIBUTED

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