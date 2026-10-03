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स्पेशली एबल्ड छात्रों को मिले अस्सिटिव डिवाइसेज, व्हील चेयर से लेकर हियरिंग एड तक बांटे

छात्रों को मिले अस्सिटिव डिवाइसेज ( Source - Education Department )

जयपुर: स्पेशली एबल्ड या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स (CWSN) छात्रों को पढ़ाई और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में सहूलियत देने के लिए जयपुर में अस्सिटिव डिवाइसेज (सहायक अंग उपकरण) वितरित किए गए. सेठ आनन्दीलाल पोद्दार बधिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिले के अलग-अलग ब्लॉकों से आए छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण दिए गए. प्रदेश के सभी जिलों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत कल तक कैंप आयोजित कर अस्सिटिव डिवाइसेज वितरित किए जाएंगे.