सीएम हेमंत सोरेन से मिला गोड्डा का दिव्यांग छात्र मो० फैजानुल्लाह, जानिए क्या रखी मांग
गोड्डा के दिव्यांग छात्र मो० फैजानुल्लाह ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 26, 2026 at 11:11 PM IST
रांचीः गोड्डा जिला के दिव्यांग छात्र मो० फैजानुल्लाह ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित हैं और दांतों से पेन पकड़कर (मुंह से लिखकर) पढ़ाई व परीक्षा देते हैं.
झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) की मैट्रिक परीक्षा-2026 में मुंह से लिखकर उन्होंने 93.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है. मो० फैजानुल्लाह का नामांकन यूएचइस शिवाजीनगर, गोड्डा में हो रहा है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिव्यांग छात्र मो० फैजानुल्लाह के शिक्षा के प्रति जज्बा एवं दृढ़इच्छाशक्ति की सराहना करते हुए अपनी ओर से उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा उनका हौसला बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद किए जाने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि मो० फैजानुल्लाह की यह उपलब्धि न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश में समावेशी शिक्षा, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है.
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की है पढ़ाई
मुख्यमंत्री से मिलने आए दिव्यांग मो० फैजानुल्लाह की शिक्षा झारखंड सरकार की समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हुई है. दिव्यांग होने के बावजूद अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत तथा समावेशी शिक्षा के सहयोग से जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में 93.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर एक असाधारण उपलब्धि इसे माना जा सकता है जो विपरीत परिस्थितियों में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ संकल्पित होकर इस मुकाम तक पहुंचा है. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मो० फैजानुल्लाह बेहद ही खुश दिखे और उसे उम्मीद है कि उसकी आगे की पढ़ाई में अब कोई और बाधा नहीं आएगी.
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