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सीएम हेमंत सोरेन से मिला गोड्डा का दिव्यांग छात्र मो० फैजानुल्लाह, जानिए क्या रखी मांग

गोड्डा के दिव्यांग छात्र मो० फैजानुल्लाह ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. ( ETV Bharat )

रांचीः गोड्डा जिला के दिव्यांग छात्र मो० फैजानुल्लाह ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित हैं और दांतों से पेन पकड़कर (मुंह से लिखकर) पढ़ाई व परीक्षा देते हैं.

झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) की मैट्रिक परीक्षा-2026 में मुंह से लिखकर उन्होंने 93.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है. मो० फैजानुल्लाह का नामांकन यूएचइस शिवाजीनगर, गोड्डा में हो रहा है.