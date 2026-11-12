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"दिवाली पर मेरे घर में आटा तक नहीं था" घिसटते हुए DM की चौखट पर पहुंचा दिव्यांग, बोला- 13 साल से दर-दर भटक रहा हूं

DM की चौखट पर पहुंचा दिव्यांग ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा : देश और प्रदेश में गरीबों, असहायों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण कई बार पात्र लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पाता. ऐसा ही एक मामला गुरुवार को बांदा में सामने आया, जहां दोनों पैरों से पूरी तरह दिव्यांग एक व्यक्ति कमर के बल घिसटते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई.

DM की चौखट पर पहुंचा दिव्यांग (Video Credit; ETV Bharat) दिव्यांग बृजभूषण ने बताया कि पिछले लगभग 13 वर्षों से वह अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है. दिव्यांग ने कहा कि अभी दीपावली पर हर कोई खुशियां मना रहा था, लेकिन मेरी यह स्थिति थी कि मेरे यहां खाने को रत्ती भर आटा तक नहीं था. इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता में आता है और जल्द से जल्द इसका अंत्योदय राशन कार्ड बनवाया जाएगा.